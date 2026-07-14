新加坡加速振兴股市，金管局上市津贴自2019年以来已支持85家公司在新交所上市

市场参与者表示，“新加坡股市津贴计划”下的津贴有助于改善上市的经济效益

[新加坡] 根据新加坡金融管理局 (金管局) 首次披露的数据，该机构管理的一项上市津贴自2019年推出以来，已在本地支持了85家公司上市。

这包括2025年和2026年上半年的12宗主板上市，涵盖了从科技、房地产到医疗保健等广泛领域。与此同时，新加坡正加紧努力振兴其股票市场。

截至6月，该计划还支持了52家凯利板 (Catalist) 公司、九只交易所交易基金 (ETF) 和两宗存托凭证 (DR) 的上市。

“新加坡股市津贴计划” (Grant for Equity Market Singapore, 简称Gems) 的上市津贴，为寻求在新加坡交易所 (Singapore Exchange, 简称SGX) 上市的公司共同资助合格的上市费用，包括承销和配售佣金、法律与审计费、独立市场研究费以及上市费。

尽管市场参与者表示，上市激励措施很少是公司决定是否上市的决定性因素，但他们认为，该津贴通过抵消部分成本，帮助改善了上市的经济效益，特别是对小公司而言。

金管局发言人表示：“首次公开售股的成本是潜在IPO公司评估上市时考虑的因素之一。”他补充说，该计划补充了过去一年为增强市场竞争力而出台的其他措施。

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Gems计划于2025年7月获得增强，并延长至2028年12月31日。

现在，该计划将共同资助主板首次公开售股高达70%的合格上市费用，对于市值至少10亿新元的公司，津贴上限为200万新元；对于规模较小的发行人，上限则为100万新元。

与此同时，凯利板申请者可获得高达20%合格费用的共同资助，上限为30万新元。

根据近期首次公开售股 (IPO) 招股说明书的数据，仅新交所的上市和申请费，主板IPO就可能达到约20万新元，凯利板上市约为6.8万新元。一家凯利板发行人还披露了约116万新元的专业费用和其他与上市相关的开支。

该津贴支持广泛的上市结构，包括首次公开售股、特殊目的收购公司、房地产投资信托、商业信托、第二上市、反向收购、交易所交易基金 (ETF) 和存托凭证 (DR)。

与此同时，新交所指出，Gems上市津贴等举措有助于增强投资者需求和IPO储备项目。

新交所发言人表示：“我们的重点仍然是与生态系统紧密合作，为企业创造一个有利的环境，让它们能够满怀信心地上市和成长。”

助力股市复苏

市场参与者表示，这项补贴对近期的首次公开售股 (IPO) 复苏起到了支持作用，而非驱动作用。

Evolve Capital Advisory的首席执行官兼执行合伙人Jerry Chua表示，对于成长阶段的公司而言，上市成本可能相当高昂。他补充说，该津贴有助于支付一大部分专业费用，通常足以“改变决策的经济考量”，并使IPO在财务上更具可行性。

他的公司已指导数名客户申请Gems计划，作为其更广泛IPO筹备工作的一部分。

他补充道：“这项津贴很少是公司选择上市的原因，但它降低了进入公开市场的门槛，我们积极鼓励符合条件的公司利用它。”

Financial PR的董事总经理Kamal Samuel也表达了同样的看法。他的投资者关系公司为正在研究Gems计划的客户提供咨询。

他说：“根据我们的经验，上市激励措施固然重要，但通常不是董事会讨论中的关键决定因素。”

他补充说，公司通常会权衡更基本的因素，包括可实现的估值、市场流动性、投资者基础的质量、预期的分析师覆盖范围以及监管条例。

谁将受益？

IPO的经济效益通常被视为一个整体方案进行评估，而不是作为一项独立的成本。

CGS International Securities Singapore的投资银行业务新加坡主管Foo Siang Sheng表示，首次上市的成本通常与IPO估值和整体融资规模一并评估。

他说：“根据我们的经验，如果能通过更高的估值和筹集更多资本来抵消，发行人通常愿意承担更高的上市成本。”他指出，他公司所有符合条件的客户都已申请并利用了Gems计划。

Chua补充说，他认为该津贴对于那些正在面临传承或制度化转型的创始人领导和家族拥有的企业尤其重要。

利用Gems计划的公司之一是家族企业 Dezign Format 。其执行董事Jonathan Chong告诉《商业时报》（The Business Times），他的公司最初是在IPO筹备期间，通过官方项目信息以及与保荐人的讨论了解到这项津贴的。

他说：“上市是一个重要的里程碑，但随之而来的是高昂的专业费用。这项津贴帮助抵消了部分开支，减轻了上市当年对我们现金流和损益的影响，使我们能够专注于业务增长。”

尽管如此，Chong表示，公司上市的决定始终是出于其长期战略的驱动，而非因为有这项津贴。

尽管如此，他鼓励准备上市的公司利用该计划，称其“减轻了一些财务负担，并表明希望通过新加坡的资本市场发展的企业可以获得支持”。

Chong补充说，随着上市成本持续上升，对凯利板上市公司的支持可以从20%提高到30%，以便为成长中的公司提供更大的鼓励。

这一建议反映了更广泛的行业观点。Chua认为，该津贴的价值在于让上市的经济效益对小公司更有利。

他指出：“Gems计划的价值在于上市过程的经济效益，特别是对于前期成本负担较重的中小企业而言。它可能成为促使一家公司从考虑转向承诺的因素。”