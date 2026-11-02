金管局建议放宽保险公司资本要求，并拨款3000万新元支持保险基础设施建设

此举旨在加强新加坡的增长资本生态系统

部长 Chee Hong Tat 表示，保险业的下一发展阶段“必须是将其规模转化为更深厚的承保能力和更强大的实力”。 摄影：TAN NAI LUN, BT

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【新加坡】新加坡正建议放宽投资于特定基础设施和证券化资产的保险公司的资本要求，以促进本地基础设施融资生态系统，并为亚洲的基础设施需求调动私人资本。

国家发展部长 Chee Hong Tat 在周一（11月2日）表示，新加坡金融管理局 (金管局) 也将从金融业发展基金中拨款3000万新元，用于支持保险公司在新加坡建立基础设施投资能力。

兼任金管局副主席的 Chee 在新加坡国际再保险会议上表示：“随着风险变得更大、相互关联性更强、更复杂，保险业的下一发展阶段必须是将自身规模转化为更深厚的承保能力和更强大的实力。”

这些措施是新加坡为加强其增长资本生态系统所做的努力之一。此前，新加坡已推出一系列旨在提振股票市场的举措、发展资产管理行业并支持财富管理能力。

根据最新提案，金管局计划降低对满足特定信贷质量和其他合格要求的、有评级的基础设施债务投资的资本费用。

目前，只有无评级的合格基础设施债务享有比无评级企业债务更低的资本费用。

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金管局将认可更多在“基础设施和证券化领域拥有相关专业知识”的外部信用评估机构，从而让保险公司能够接触到更广泛的合格债务工具。

该监管机构也正与业界合作，制定标准化的披露模板、更清晰的评估指南以及基金经理声明，以帮助保险公司评估其基础设施投资是否符合较低资本费用的条件。

此外，该机构计划降低对具备额外风险缓释特征的合格基础设施股权和债务投资的资本费用。

这些特征包括：由长期合同安排支持的收入、有限的需求风险敞口，以及来自高信用质量交易对手的支持。

金管局还计划降低对高级别投资级证券化产品的资本费用，前提是这些产品需满足简单、透明和可比性的相关标准，或满足投资组合多元化和流动性保障等特定条件。

2025年10月，金管局在风险资本框架2（Risk-Based Capital 2 Framework）下，宣布了对合格基础设施投资的差异化资本待遇，该框架于2026年3月31日生效。

建立投资能力

这笔3000万新元的拨款将有助于支付建立专属投资团队、提升现有员工技能，以及为建立和扩大基础设施投资活动而聘用所需专业服务的成本。

Chee 表示：“我们的目的是将发起、评估和管理这些投资所需的人才、专业知识和决策能力扎根于新加坡。”

他预计，此举将通过连接保险公司与资产管理公司、银行、项目发起人、顾问及其他投资专业知识来源，从而巩固新加坡更广泛的基础设施融资生态系统。

他引述了新加坡增长资本工作组的调查结果，并指出了三点：

资本要求应恰当反映基础设施和证券化资产的潜在风险；

投资者需要更一致的信息和评估框架来高效地评估这些资产；

处于起步阶段的保险公司需要一些时间来积累专业知识和经验。

Chee 指出，尽管亚太地区的保险公司持有超过10万亿美元的可投资资产，但它们在基础设施方面的配置仍然有限，仅占其总资产的1%至2%左右。

随着该地区数据中心投资的增长，他预计新加坡的保险业将迎来重大机遇，以汇聚更多风险承保能力并发展专业知识。

他指出，包括 MSIG、Gallagher Re、Scor、Samsung Re 和新加坡网络安全协会在内的业界参与者，正在合作开发一个以新加坡为中心的专属数据中心保险融资机制。

该机制将涵盖建筑、运营、供应链、设计和网络风险，初始承保能力为2亿美元，未来将逐步扩大规模。

Chee 表示：“他们将汇集承保能力和专业实力，以满足该地区数据中心的风险需求。”

他补充说：“本质上，这是在新加坡为整个区域建设承保能力和实力。”他同时指出，一份谅解备忘录将于本周签署。

他表示，新加坡具有独特的优势，能够在项目生命周期的早期阶段将保险公司、项目开发商和金融家聚集在一起，从而让保险专业知识能够帮助塑造风险，而不仅仅是为风险定价。

作为保险和再保险中心，新加坡的地位使其能够接触到巨大的承保能力、专业知识和全球风险池；同时，其更广泛的金融生态系统也允许保险公司与银行、资产管理公司、投资者和专业服务提供商协同合作，共同开发更全面的解决方案。

Chee 说：“管理这些日益复杂且相互关联的风险，需要采取更主动的方法进行风险评估和缓释。”