新加坡金融管理局 (金管局) 携手金融业者为人工智能代理制定安全保障措施

此举出台之际，人工智能代理正日益自主地执行任务

该框架是在新加坡金融管理局 (金管局) 的 BuildFin.ai 计划下制定的——该计划旨在支持金融领域人工智能解决方案的负责任开发与部署。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周五（7月3日）联合多家金融机构和金融科技公司，发布了一份行业白皮书，旨在为金融领域的人工智能代理制定安全保障措施。

该白皮书提出了一个由行业制定的框架，旨在让金融服务领域的人工智能代理能够安全、可靠地执行金融任务。

该框架也被称为“代理金融运行时安全保障框架 (SAFR)”，它提供了一套治理检查点，用于在人工智能代理执行任务前，验证并记录其建议采取的行动。

此举出台之际，正值金融服务领域的人工智能代理越来越多地自主执行任务。这意味着企业需要“实时保障措施”，以确保这些代理的行为保持在金融机构设定的预定授权、政策和风险边界之内。

该白皮书包含多个行业案例研究，展示了 SAFR 框架在不同金融领域的运作方式。参与机构包括 Ant Financial、OCBC、Visa 和 Mastercard 等，涵盖了企业银行业务、财富管理和保险等领域。

行业成员已将该框架应用于客户互动、代理辅助支付和资金运营等场景。

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新加坡金融管理局周五表示，该框架是在其 BuildFin.ai 计划下制定的，该计划旨在支持“金融领域人工智能解决方案的负责任开发与部署”。

金管局表示，欢迎有兴趣的行业伙伴加入 BuildFin.ai 工作组，为 SAFR 的后续版本开发建言献策。

今年5月初，DBS 首席执行官 Tan Su Shan 在接受《商业时报》 采访时表示，支持复杂代理工作流程的团队代理和企业代理，正在该行位于新加坡、香港及其他地区的办公室进行试用。

这家新加坡银行的各种人工智能模型和代理也被部署于法律与合规部门，其职能包括用于反欺诈工作的实时欺诈检测，以及起草可疑交易报告。

其他应用还包括与第三方供应商协商通用条款与条件，以及将企业客户划分为不同反洗钱风险类别的系统。

DBS 首席数据与转型官 Nimish Panchmatia 表示，该行去年通过人工智能项目创造了10亿新元的价值。