得益于典当业务表现强劲，速美金预计上半年利润将显著增长

该集团还指出，其黄金和奢侈品零售与交易业务也提供了支持

这是速美金自5月6日转至新加坡交易所主板以来，首次发布的盈利预告。 图片来源：速美金

[新加坡] 速美金金融服务 (MoneyMax Financial Services) 于周二（7月21日）表示，由于其典当业务部门的财务表现更为强劲，预计公司今年上半年的净利润将录得“显著改善”。

这主要是受质押贷款应收款持续增长所带来的更高利息收入推动。

该集团补充说，其黄金和奢侈品零售与交易业务也为此做出了贡献，这得益于营收和毛利率的改善。

这是该集团自5月6日从凯利板转至新加坡交易所主板以来，首次发布的盈利预告。

公司将于8月11日或前后发布其2026财年上半年业绩。

速美金曾于2月23日报告称，得益于其核心业务部门的强劲增长，公司2025年下半年的利润从去年同期的2160万新元几乎翻了一番，达到4200万新元。

该公司同期的营收从前一年的2.049亿新元猛增45.9%，至2.99亿新元。

董事会已宣布为2025财年派发每股0.015新元的免税末期股息，以及每股0.005新加坡分的特别股息。

在此最新消息发布前，该股周二收盘报0.775新元，上涨4%或0.03新元。