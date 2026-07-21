The Business Times
business-time-50

得益于典当业务表现强劲，速美金预计上半年利润将显著增长

该集团还指出，其黄金和奢侈品零售与交易业务也提供了支持

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jul 21, 2026 · 06:52 PM
    • 这是速美金自5月6日转至新加坡交易所主板以来，首次发布的盈利预告。
    • 这是速美金自5月6日转至新加坡交易所主板以来，首次发布的盈利预告。 图片来源：速美金

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 速美金金融服务 (MoneyMax Financial Services) 于周二（7月21日）表示，由于其典当业务部门的财务表现更为强劲，预计公司今年上半年的净利润将录得“显著改善”。

    这主要是受质押贷款应收款持续增长所带来的更高利息收入推动。

    该集团补充说，其黄金和奢侈品零售与交易业务也为此做出了贡献，这得益于营收和毛利率的改善。

    这是该集团自5月6日从凯利板转至新加坡交易所主板以来，首次发布的盈利预告。

    公司将于8月11日或前后发布其2026财年上半年业绩。

    速美金曾于2月23日报告称，得益于其核心业务部门的强劲增长，公司2025年下半年的利润从去年同期的2160万新元几乎翻了一番，达到4200万新元。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    该公司同期的营收从前一年的2.049亿新元猛增45.9%，至2.99亿新元。

    董事会已宣布为2025财年派发每股0.015新元的免税末期股息，以及每股0.005新加坡分的特别股息。

    在此最新消息发布前，该股周二收盘报0.775新元，上涨4%或0.03新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    MoneyMax

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Tan Boon Liat Building is an industrial warehouse and showroom landmark located at the crossroads of Outram Road and Zion Road.

    Tan Boon Liat Building sold en bloc to Kingsford Group at lower reserve price of S$950 million

    Bank of China has established a new channel for overseas institutions to access China’s bond market.

    Bank of China approved by MAS as a primary dealer

    With OCBC trading at S$28.69 at the time of the report, the new target price implies a downside of 1%.

    CGSI downgrades OCBC on sharp share price gain, less attractive yield, but raises target price

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More