Lighthouse Canton：更多家族办公室正转向亚太地区私人信贷

该地区私人债务渗透率低，为投资者带来机遇

[新加坡] 投资机构Lighthouse Canton的全球资产管理首席执行官Sanket Sinha表示，家族办公室和私人财富在亚洲私人信贷资产中所占的分享计划越来越大。

Sinha指出：“在过去三年中，家族办公室资本……在亚太地区（私人信贷管理资产）中的分享计划一直在增加。”

他援引另类投资管理协会（Alternative Investment Management Association）的《亚洲私人信贷2.0》报告结果表示：“三年前，这一比例大约在23%至24%之间——现在已接近30%。”

在接受《商业时报》（The Business Times）采访时，Sinha表示，作为亚洲本土家族的全球财富管理机构，Lighthouse Canton看到越来越多的家族希望参与全球增长，并正在关注私募市场机会。

“许多本土成长起来的管理人已经涌现，他们了解本土市场和国内动态，并向家族办公室开放。”

这次采访是在他于9月28日出席亚洲超投（SuperReturn Asia）峰会并发表主旨演讲之后进行的。Sinha在演讲中，将亚洲占全球国内生产总值近35%的贡献，与该地区仅约5%至10%的私人信贷渗透率进行了对比。

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他说，在亚洲，每投入1美元的私人债务，就有31美元的私募股权被部署，而这一比例在美国约为六倍，在欧洲约为四倍。

缺少保荐交易和市场碎片化

他将此归因于两大主要原因：缺少保荐的私人信贷交易以及市场的碎片化。

保荐的私人信贷交易通常由私募股权公司提供支持，协助构建、谈判和支撑债务。这类交易在美国占所有交易的70%，在欧洲占85%。

而在亚洲，这一比例不到10%。

市场碎片化也导致渗透率偏低，但Sinha指出，这同时也是一个机遇，投资者必须改变策略才能加以利用。

他说：“投资者需要进行思维范式的转变，并开始考虑不同司法管辖区的问题。（他们）必须了解市场规模，并对每个市场的配置进行适当的规模调整。”

为何是亚洲？

Sinha指出，西方企业直接贷款的杠杆率高于息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的5.5倍。相比之下，整个亚太地区的直接贷款持续提供稳固的担保结构、第一索偿权和良好的担保覆盖。

他重点介绍了亚太地区几个可以部署资本进行私人信贷交易的关键市场，并指出，由于各国的交易流量和定位每年都在变化，管理人的本地专业知识是资产配置者的标准操作指南。

他列举印度、澳大利亚和日本为交易流量强劲的市场，并补充说，常驻新加坡的管理人正在关注这些交易。

他以印度为例，提到一家正在寻求全球收购的印度企业集团。在澳大利亚，他则指出房地产和大宗商品是具有潜力的行业。

Lighthouse Canton全球资产管理首席执行官Sanket Sinha表示，投资者必须改变策略，以抓住碎片化区域市场中的机遇。 图片来源：LIGHTHOUSE CANTON

家族办公室资产配置者

Sinha表示，机构投资者和家族办公室都同样专注于对交易管理人进行尽职调查，并且在评估直接投资时正变得越来越严格。

他补充说，许多家族办公室也在寻求联合投资机会，他们依赖于管理人的尽职调查，并要求管理人在向他们推荐交易时，自己也需将该交易纳入其投资组合中。

Sinha观察到：“机构在进行管理人尽职调查方面拥有更长的历史。最初，与机构相比，超高净值个人投资者或家族的尽职调查可能没有那么严格。”

“但这一差距正在迅速缩小，”他说，并补充道，他遇到过许多家族办公室，其尽职调查的严格程度与大型机构不相上下，甚至更严格。

他说，随着财富传承到第二代和第三代，这一趋势正在加速，因为他们中更多人对设立家族办公室来管理财富的兴趣，要大于经营和管理企业的兴趣。

Sinha还指出，私人信贷旨在成为投资组合中稳健的一部分，无论世界其他地方或投资组合的其他部分发生什么情况，它都能赚取回报和收益。

“它与其他传统资产的关联度较低。这正是私人信贷的目标所在。”