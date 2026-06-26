摩根士丹利：人工智能与能源安全将推动亚洲5.5万亿美元的能源投资热潮

该行预计投资机遇将高达9万亿美元；煤炭与天然气或将卷土重来

摩根士丹利预计，化石燃料和可靠能源的年度支出将比近几年翻一番。 图片来源：法新社

【新加坡】摩根士丹利表示，亚洲即将在未来五年迎来一个5.5万亿美元的能源投资超级周期，因为企业和政府正加大支出以加强能源安全，并满足由人工智能驱动的能源需求。

该行估计，这笔资本注入到2030年时，可将亚洲的能源进口从占总消费量的36%降至29%。

从更广泛的角度来看，这股支出激增可能在整个能源价值链中释放高达9万亿美元的投资机遇。这包括发电、电网、储能、燃料精炼、化肥、造船和工业设备等领域。

摩根士丹利印度和东南亚能源与公用事业分析师 Mayank Maheshwari 告诉《商业时报》：“能源安全、人工智能，以及随着制造业产业群回流而增加的能源消耗——这三个因素正汇集在一起，共同引爆这个投资超级周期。”

值得关注的股票

在此背景下，摩根士丹利建议持有能源安全相关资产，因为它们“与人工智能密不可分”。

该报告重点指出了70只全球股票，涵盖煤炭设备供应链、燃料精炼商、石化生产商和天然气出口商等领域，摩根士丹利预计这些公司将从能源投资的增长中受益。

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该行还指出了在亚洲，盈利和股息“可能带来最大惊喜”的三个关键领域：化石燃料和核能发电商、储能供应链（包括电网）以及化肥产业。

该行首选的全球股票包括 Mitsui & Co、Venture Global、CATL、Keppel Corp、Kansai Electric Power、Cummins 和 Doosan Enerbility。

煤炭与天然气或将卷土重来

尽管过去十年对可再生能源的支出增加了一倍多，但摩根士丹利预计未来将进入一个平台期。这是因为电网需要约1万亿美元的新投资进行升级，然后才能进一步提高可再生能源的采用率。

根据国际能源署（International Energy Agency）的一份报告，东南亚去年在可再生能源领域投资了170亿美元，这是自2015年以来的最高水平。

与此同时，该行预计在本十年余下的时间里，煤炭和天然气发电在亚洲仍将“高度相关”，以缓解近期瓶颈并提高能源系统的可靠性。

该行指出：“扩大本土可再生能源产能……被广泛认为对进一步增强亚洲电力系统抵御燃料冲击的能力至关重要，然而，这还不够。”这是因为可再生能源的间歇性和可靠性仍然是能源安全的一个关键风险。

在此背景下，报告称煤炭和天然气可能会“在亚洲的能源安全故事中卷土重来”。摩根士丹利预计，化石燃料和可靠能源的年度支出将比近几年翻一番。

Maheshwari 将可靠能源定义为能够全天候供应电力和能源的来源。常见例子包括煤炭、天然气和核能。

Maheshwari 说：“我们在可再生能源领域看到的现象，反映出一种向可靠性和系统韧性转变的明确趋势：随着对可靠电力的需求增长，可再生能源正越来越多地与煤炭和天然气结合，以确保稳定、可扩展的供应。”

摩根士丹利估计，到2030年，受交通、人工智能以及家庭烹饪和用电需求的驱动，亚洲每年将新增5亿吨煤炭消费需求和1亿吨天然气消费需求。

报告指出，与此同时，预计到2030年亚洲的能源消耗将增加38艾焦耳，这相当于目前整个中东地区的消耗量。其中约三分之二将由可再生能源、煤炭和国内天然气等本土资源满足，而其余部分则需要进口。

Maheshwari 补充道：“我们日益看到的情况是，企业基本上会在其整体能源组合中采用混合来源，而不是试图只选择一两种，从而使其运营对能源冲击具有更强的韧性。”

他说：“系统中需要稳定、可靠、有韧性且可信赖的能源。”

“如何以最快的方式将其引入电网？煤炭将发挥其作用……但我们同时也在强调……电池储能同样重要，它必须与可再生能源协同工作。”

他举例说，屋顶太阳能板装置在亚洲国家越来越受欢迎。然而，Maheshwari 指出，鉴于太阳能具有间歇性，需要电池来稳定电网的波动。

在谈及能源企业可能如何应对日益增长的煤炭需求时，他指出，这些企业将继续“尽其所能”，供应最经济实惠的能源。

他说：“能源消费者非常聪明。我可以告诉你，他们总是会倾向于最便宜、（最）可靠的供应来源。无论是可再生能源、核能、煤炭、天然气还是电池的组合，他们都会做出选择。”

由于政府和超大规模云服务商（hyperscalers）为电力和储能生产商的现金流提供担保，摩根士丹利估计，75%的投资将通过能源公司自身的资产负债表，以运营现金流和债务相结合的方式提供资金。

剩余的资金预计将来自政府和全球主权基金的支持。

补充报道：Young Zhan Heng