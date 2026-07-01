新一批IPO申请者预示新交所上市活动复苏

此轮热潮表明，在政府振兴本地股市措施的提振下，市场势头得以延续。

【新加坡】周二（6月30日），新一轮首次公开募股（IPO）活动登陆新加坡交易所（SGX），有两家公司提交了主板上市的初步招股说明书。

物流解决方案提供商 All-Link Air & Sea 和电力基础设施专家 EGP Energy Corporation 成为最新启动上市流程的公司，而由 Temasek 支持的 Foundation 医疗保健 也在周三（7月1日）晚间注册了其价值2.42亿新元的IPO招股说明书。

这家私营医疗保健集团一周前提交了初步招股说明书，并计划于7月8日上市交易。

这批IPO申请集中提交的背后，有一个实际的监管因素。对于财政年度在12月31日结束的公司，通常需要在6月30日前提交初步招股说明书。这是因为，如果在财政年结束后超过六个月才提交文件，则还需要一并附上中期财务报表。

另外，由 Blackstone 支持的数据中心运营商 AirTrunk 据报正准备最早于本周申请在新加坡进行房地产投资信托（REIT）上市。这项拟议中价值15亿美元的发行计划最早于4月被报道，可能成为新加坡自2017年以来规模最大的IPO。

最新这波IPO活动热潮显示出新加坡股权资本市场的持续势头，这在一定程度上得益于政府为振兴本地股市而出台的措施，例如价值650万新元的股市发展计划。

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SAC Capital 首席执行官 Ong Hwee Li 指出，这些最新的发行项目是过去几个月来不断壮大的潜在上市公司储备的一部分。这家投资银行公司曾是数个新交所上市项目的保荐人、发行经理和承销商，其中包括近期共享居住运营商 The Assembly Place 的IPO。

他告诉《商业时报》：“我们预计未来几个月将有更多公司申请上市。对投资者而言，这意味着今年的IPO市场将更加活跃和多元化，来自多个行业的公司将进入市场。”

然而，强劲的IPO储备并不一定能转化为更强劲的股价表现，今年上半年上市的公司在上市后股价表现平淡就反映了这一点。

上市后涨势

年初时，据估计有超过30家公司曾探讨在新交所上市。

《商业时报》了解到，潜在IPO公司在上市前一直积极与机构投资者沟通，因为基石投资者的参与对于稳定交易和提振散户信心正变得日益关键。

然而，到年中时，只有两宗主板首次上市（JustCo 和 UI Boustead Reit）以及三宗凯利板（Catalist）上市得以实现。

在主板上市的灵活办公空间运营商 JustCo 上月以每股0.94新元的价格上市，首日收盘报0.775新元。此后，其股价已进一步跌破发行价。

资深基金经理、Azure Capital 创始人兼首席执行官 Terence Wong 表示，一系列因素决定了寻求IPO的公司能否在上市后实现持续上涨，而投资者沟通在其中扮演着关键角色。

他指出，一些公司在上市后便“销声匿迹”，投资者收不到任何更新信息。

Wong 说：“他们应该主动接触投资者，向他们更新公司的情况。你需要通过更新公司动态来维持投资者的兴趣，也许一个季度一次，或者在有任何有意义的进展时进行更新。”

他表示，保持曝光度有助于逐步建立信誉，并支持长期的流动性。他还观察到，当上市初期的涨幅减弱、势头消退时，管理团队往往会开始表示担忧。

他说：“市场上有许多公司在争夺有限的资本，所以你确实需要走出去，才能脱颖而出。”

上市考量

在评论 JustCo 的上市后表现时，Wong 表示，发行人可能会担心出现这样的结果，尤其是对于规模较大的发行项目。

然而，他们需要考虑到，除了公司自身的因素外，近期的市场状况和投资者情绪可能也导致了其疲软的表现。

Wong 说：“尽管如此，总会有一些公司能引起投资者的兴趣，从而表现得好得多。至少在今年，如果你观察那些流通股较少的公司，它们的表现通常会好于流通股较多的公司。”

但一些观察人士表示，不应过度解读上市后的股价表现。

公司融资律师、Kennedys Law 合伙人兼 Legal Solutions 董事 Robson Lee 表示，一家公司上市后股价是涨是跌，或是在强劲首秀后经历所谓的“死猫式反弹”，都不应是首要的关注点。

他说：“寻求上市的根本原因，必须是为了筹集公共股权以资助业务长期增长这一主要目标。”他补充说，公司业务的增长和盈利能力必须是可持续的。

然而，尽管企业融资机构比一年前更加繁忙，但一些公司似乎对上市仍有所犹豫。Wong 将此部分归因于地缘政治的不确定性。他补充说，近几个月小盘股表现不佳，且从更广泛的层面来看，IPO整体表现也差强人意。

在此背景下，一旦 All-Link Air & Sea、EGP Energy 和 Foundation 医疗保健，以及 AirTrunk 进入市场，它们的表现将受到密切关注。