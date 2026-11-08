“没有两天是相同的”：揭秘新加坡股票经纪的日常生活

科技与新一代投资者正在重塑这些历史悠久的金融中介的角色

股票经纪指出，尽管他们所处的环境日益复杂，但人情味仍然至关重要。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】凌晨5点，当大多数人还在熟睡时，Ernest Lim 已经在浏览隔夜的头条新闻、银行报告和分析师研究，以拼凑出市场的可能动向。然后，他会设定自己的优先事项：哪些客户需要致电，哪些事情需要跟进，以及哪些可以等到周末再处理。

早上8点10分，他参加每日的分析师电话会议。之后，一天的工作就完全围绕着市场展开。

“一旦亚洲市场开盘，节奏就会明显加快，”CGS 国际证券新加坡 (CGS International Securities Singapore) 的股票经纪 Lim 表示。“我一天的工作就是执行交易、回复客户询问、进行研究以及管理我自己的投资组合。”

对于马来亚银行证券 (Maybank Securities) 的股票经纪 Karen Ng 来说，她的一天同样围绕着市场动向和客户需求展开。

开盘后的第一个小时，她会用来监控价格。每个月，她都会向交易频繁的客户发送一份他们的活动摘要和投资组合分析，其中包括持股的行业分布和公司收益率。

“没有两天是完全相同的，”她告诉《商业时报》。“我们必须时刻了解市场最新动态，同时也要能随时响应客户的需求。”

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马来亚银行证券的 Karen Ng 指出，如果股票经纪的角色仅仅简化为接单，那么这个职业就有被淘汰的风险。 照片：KAREN NG

一个转型中的行业

Lim 和 Ng 是新加坡约2000名持牌股票经纪中的一员。这些交易代表通常被归为自雇人士，但他们一般会正式挂靠一家持牌股票经纪公司，为客户提供股票建议并代其执行交易。

他们中许多人已年届五六十岁，这个行业一度看似即将消亡。但随着交易日益线上化，它正在 重塑自我。

股票经纪最早于20世纪初在新加坡出现，当时正值殖民时期，这里被称为马来亚，其范围包括马六甲、槟城、新加坡等海峡殖民地，以及马来联邦和非联邦成员国。

那一时期的股票经纪主要代表马来亚地区的客户，交易在伦敦证券交易所上市的橡胶和锡矿相关公司。

从那时起，这个角色发生了巨大演变。新加坡市场早已超越了橡胶和锡矿的范畴，日益由股票主导。技术的进步也意味着执行交易不再像以前那样依赖电话和电缆。

如今，股票经纪需要在更加复杂的环境中运作。投资者现在有多种渠道获取信息来指导他们的交易决策，而数字交易平台也降低了入市门槛，为他们提供了更广泛的投资选择。

股票经纪指出，在这样的背景下，人情味就显得尤为重要。

马来亚银行证券的 Ng 认为，如果股票经纪的角色仅仅简化为接单，那么这个职业就有被淘汰的风险。

“如果股票经纪的角色只是接单，那么技术无疑已让这一功能变得日益多余，”她说道，并指出线上平台的佣金低至0.03%。

但技术是双向的。它在为散户投资者降低入市门槛的同时，也让那些拥抱技术和人工智能的股票经纪能够提供更具洞察力的观点，从而在竞争中脱颖而出。

Ng 补充说，这个行业本质上仍然是关系驱动的，要求股票经纪了解每位客户的投资目标和具体情况。

无论是在业内资深还是初出茅庐，她的同行们都持有相同的观点。

于2010年6月入行的 Lim 见证了线上交易平台的崛起，他认为股票经纪必须为客户提供更多价值。

“随着交易执行日益商品化，股票经纪必须证明他们能带来超越简单下单的价值，”他说道。

他指出，这种价值在于市场洞察、接触管理团队的机会、及时的信息、专业网络以及个性化服务。

CGS 国际证券新加坡的 Ernest Lim 指出，股票经纪可以带来市场洞察和个性化服务等价值。 照片：ERNEST LIM

线上经纪公司虎牙证券 (Tiger Brokers) 的投资代表兼股票经纪 Benedict Lim 将这一角色形容为“高接触性业务”，因为它涉及全天候管理数百名客户和 WhatsApp 消息。

“我大部分时间都用于维护客户关系、提供持续支持、对外代表公司以及筹备活动和内容，”他说道。

Benedict Lim 曾是一名银行客户关系经理，他自称为“新时代”股票经纪。大约一年半前，他通过虎牙证券的 Leap（学习、体验、成就、表现）计划实现了职业中期转型。这项为期六个月的培训计划面向应届毕业生和职业中期转型者，被誉为行业首创。

虎牙证券的 Benedict Lim 自称为“新时代”股票经纪。 照片：BENEDICT LIM

“仿生顾问”

对于辉立证券 (Phillip Securities) 的首席投资专家 Marcus Toh 而言，股票经纪的价值不仅仅在于提供市场信息和执行交易。

他认为这个角色更像是一位导师，尤其是对于那些虽然能够使用交易平台但缺乏善用知识的经验不足的投资者。

他说，许多人不知道从何入手，如何形成交易思路，或者什么样的投资时间框架适合自己。还有一些人冒险投资流动性差的股票，最终持有亏损头寸长达数年。

“股票经纪拥有丰富的经验，因为那些仍在行业中的人很可能是在牛市和熊市中幸存下来的，”他指出。“我们可以帮助客户构建正确的投资心态，并找到摆脱亏损交易的解决方案。”

新加坡交易所 (SGX) 也持相同观点，认为技术是提升股票经纪专业知识和客户关系的一种方式。

新交所的客户关系经理 Shimona Wong 告诉《商业时报》：“我们认为未来的股票经纪是‘仿生顾问’——能将深厚的人类专业知识与技术工具有力地结合起来。”

她预计，随着交易执行等常规任务日益自动化，股票经纪的价值将转向“个性化的客户互动、及时的执行以及从数据和分析中获得的洞见”。

Wong 还强调，与通过线上平台独立交易相比，与股票经纪合作的散户投资者有可能被介绍给上市公司，从而更深入地了解某家公司的增长轨迹。

股票经纪不断演变的角色可能会超越投资建议，扩展到为客户提供更广泛的金融产品。

林与陈证券 (Lim & Tan Securities) 的交易代表 Alvin Yuen 预计，股票经纪将拓宽其服务范围，并寻找新的方式与客户互动，鼓励他们更多地参与市场。

“我们希望帮助客户参与市场，因为新加坡的金融素养水平不高，增长潜力巨大，”他说道。

为了跟上这些不断变化的期望，股票经纪需要在其市场专业知识之外，培养新的技能。

2024年9月，在新加坡交易所 (SGX) 的支持下，股票经纪协会 (Society of Remisiers) 和新加坡证券业协会 (Securities Association of Singapore) 推出了股票经纪发展计划。

该计划包括三门课程，涵盖了研究中的生成式人工智能、高级交易与投资组合构建，以及用于客户互动的数字营销。

Wong 表示，自推出以来，该计划的各项课程已吸引了超过350名交易代表参加。

“许多人已成功将新的数字工具整合到他们的日常工作中，从使用社交媒体进行合规的客户沟通，到采用数据分析进行市场筛选，”她补充道。

对于马来亚银行证券的 Ng 来说，该计划的主要好处之一是能够接触到她认为在日常工作中非常有用的人工智能工具。

她指出，虽然投资者自己也能接触到许多这类工具，但一些人“更希望有值得信赖的人为他们筛选信息并解读信息”。

“对我而言，人工智能并没有削弱我角色的重要性，”Ng 说道。“相反，它提高了我的效率，让我有更多时间去了解客户的需求，并与他们进行有意义的对话。”