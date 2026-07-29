研究：提供实质性前瞻性指引的海指成分股公司不多

尽管基本面强劲，但57%的指数成分股公司未能阐明其清晰且差异化的投资理由。

Black Sun Global与Sias的一项新研究发现，仅13%的海指成分股公司提供结构化的中期财务指引，而富时100指数成分股公司中这一比例为59%。 照片：商业时报资料照片

【新加坡】一项新研究发现，新加坡相当一部分最大的上市公司尽管全面报告了过往业绩，但未能提供有意义的前瞻性指引。

利益相关者沟通机构Black Sun Global和新加坡证券投资者协会 (Securities Investors Association (Singapore), 简称Sias) 的一项研究发现，仅有13%的海峡时报指数 (Straits Times Index, 简称海指) 成分股公司提供结构化的中期财务指引。

这一数字远低于富时100指数成分股公司59%的比例。

该研究称：“这使得投资者对于公司战略在未来几年将如何转化为业绩的可见度降低，也更难追踪公司实现长期目标的进展。”

该报告于周三（7月29日）发布，评估了构成基准海指的新加坡交易所 (Singapore Exchange, 简称新交所) 上市的30家规模最大、流动性最强的公司的企业报告和投资者沟通情况。

Black Sun Global亚太区首席执行官Neale Few表示：“我们的研究显示，新加坡的大公司能够很好地报告已经发生的事情，但在解释未来发展方面则更为谨慎——而这正是赢得或失去投资者信心的关键所在。”

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这些研究结果出炉之际，正值新加坡加紧努力以重振其股票市场。

随着新交所和新加坡金融管理局推出65亿新元的股市发展计划和3000万新元的价值释放计划，海指今年早些时候突破5000点大关，反映了散户参与度的增长以及投资者对本地上市公司兴趣的重燃。

前瞻性指引

NTT DC Real Estate Investment Trust 的管理人首席财务官Masayuki Ozaki表示，投资者在该公司近期的常年股东大会上询问公司是否会提供业绩预测。

他在Black Sun Global与Sias报告发布会的小组讨论中发言时承认，由于担心投资者如何解读这些预测，公司在发布前瞻性指引方面犹豫不决。

Ozaki说：“作为一名投资者，我关注的重点不一定是财务指引和数字本身，而是得出这些指引的潜在假设。”

他指出，虽然公司应该实现他们预测的增长，但投资者理解这些预测所依据的假设也同样重要。

为寻求建立投资者信心的公司而言，提供具有充分背景信息的指引仍然是一项关键挑战。

Black Sun Global与Sias的研究发现，公司业绩可能因多种原因未达到预期，从地缘政治动荡和经济不确定性，到技能短缺和快速发展的技术格局。

报告指出，重要的是公司如何透明地解释挫折，以及他们为解决这些问题正在采取的行动。

该研究引用的例子之一是 云顶新加坡 (Genting Singapore) 。这家综合度假村和赌场运营商将2025年描述为“决定性的过渡年”，并向投资者解释其收入和盈利能力疲软是由于重大翻新工程和新业务的起步阶段所致。

该研究还重点提到了 新科工程 (ST Engineering) ，该公司披露了部分国防合同的成本超支和延误情况。研究还指出， 星展银行 (DBS) 解释了一次重大数字银行服务中断的原因，并概述了加强系统韧性的措施。

Sias社区参与小组委员会成员Melvin Tan表示，这些公司的投资者关系团队能够在问题出现时迅速做出反应。

他在小组讨论中指出，虽然许多中小型公司可能没有这些大企业那样的资源，但这不应成为沟通不力的借口。

其他发现

Black Sun Global与Sias的研究显示，非营利组织Steward Leadership Institute调查的机构投资者中，有87%认为新交所上市公司披露的信息对支持投资决策有用。

然而，只有18%的投资者认为这些公司高度透明。

研究发现，大多数海指成分股公司不仅仅是罗列投资者关系活动，还会解释投资者的反馈在年内如何影响其战略、信息披露或治理决策。

约97%的公司在某些成果上表现出一定的透明度，例如应投资者要求加强了气候相关信息的披露。

另一项发现指出，尽管基本面强劲，但57%的海指成分股公司未能阐明其清晰且差异化的投资理由。

结果是，投资者往往只能从财务结果中推断公司的长期价值创造潜力和竞争优势，这削弱了投资者的信心。

价值释放计划

新交所集团资本市场发展总监Jeremy Sing在发布会上发言时表示，“价值释放”计划可以帮助公司加强投资者沟通。

他指出，超过150家公司正处于不同阶段的讨论中，约80家公司已参与了更深入的沟通。

他还强调了经济合作与发展组织最近发布的《亚洲资本市场报告》，该报告发现新加坡是上市公司股价低于账面价值比例最高的地区之一。

约64%的新加坡上市公司市净率低于1，而亚洲和全球的这一比例分别为39%和34%。

Sing表示，虽然有许多因素影响市场估值，但信息披露、透明度和沟通仍然是公司可以改进的关键领域。

他补充说，“价值释放”计划为公司提供了多种手段来加强这些方面，并支持市场估值的改善。

他说：“在帮助公司更好地沟通、研究如何改进战略和资本配置方面，还有更多工作要做。”

“我们也在努力推动更多关于前瞻性指引的实践。”

Black Sun Global和Sias根据63项指标，审查了截至2026年7月2日的海指成分股公司的年度报告和可持续发展报告。

这些年报主要涵盖截至2025年12月31日至2026年3月31日之间的报告期，但有一个例外：在报告发布时，其中一家公司最新的可用报告涵盖的是2024年的报告期。

Sias预计类似的研究将扩展到iEdge新加坡未来50指数以及中小型公司的成分股。

Sias创始人、总裁兼首席执行官David Gerald说：“我们希望看到公司将透明度不视为一种负担，而是视为加强股东关系和释放长期价值的方式。”