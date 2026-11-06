华侨银行第三季净利增长3%至20.4亿新元，略高于市场预期

但由于旗下保险子公司大东方控股的投资表现疲弱，非利息收入有所下滑。

根据彭博社对七名分析师的调查，华侨银行的第三季度业绩略高于20亿新元的市场综合预测。 照片：CMG

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【新加坡】华侨银行（OCBC）周五（11月6日）表示，由于其财富管理和批发银行业务表现强劲，抵消了旗下保险子公司大东方控股（Great Eastern）贡献的减少，其第三季度净利增长了3%。

截至2026年9月30日的三个月，净利为20.4亿新元，而去年同期为19.8亿新元。

此业绩略高于彭博社调查七名分析师得出的20亿新元市场综合预测。

该季度净利息收入增长4%至23.1亿新元，这得益于客户贷款和优质非商业资产的增加，带动了平均资产的增长。

在利率环境走低的背景下，2026财年第三季度的净息差下跌18个基点（bps）至1.66%，去年同期为1.84%。

非利息收入下滑10%至14.2亿新元，主要反映了大东方控股的投资表现疲弱。

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该银行的不良贷款（NPL）率为0.8%，低于去年同期的0.9%。

发布第三季度业绩后，华侨银行也上调了其2026年的财务指引。

该行目前预计贷款增长将达到低双位数，而此前的预测为高个位数至低双位数的增长。

总收入预计将实现至少中个位数的百分比增长，净利息收入则持平或略有下降。该行此前的指引是净利息收入将略有下降。

同时，信贷成本预计将在15至20个基点之间，而此前的指引为25至30个基点。

华侨银行集团首席执行官Tan Teck Long预计，在地缘政治紧张和通胀风险加剧的情况下，全球形势将持续不明朗。

他表示：“近期前景在很大程度上将取决于中东战争带来的能源价格缓解情况，同时，印尼的市场状况也正受到密切关注。”

“与此同时，人工智能（AI）及相关科技领域持续录得强劲增长。”

华侨银行 股价周四收盘上涨0.3%，即0.08新元，报27.93新元。