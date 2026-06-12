Oiltek、Marco Polo Marine、Nam Cheong、OKP——新加坡精品基金大举押注新交所小型股
该基金被这些公司具有吸引力的估值、稳健的资产负负债表和行业顺风等因素所吸引
Jermaine Fok
- AGT团队成员包括（从左至右）：董事兼投资组合经理Avrian Tan、首席执行官兼首席投资官Gregory See，以及董事兼投资组合经理Tim Kusumo。 照片：AGT PARTNERS
本文由AI辅助翻译
【新加坡】一家全球股票基金一直在稳步增持新加坡上市的小型股，近期投资了 Marco Polo Marine 、 Nam Cheong 、 OKP Holdings 和 Oiltek International 。
该基金在2026年6月成为 Marco Polo Marine 的主要股东后，登上了新闻头条。其旗下的 Ginko-AGT 全球增长基金以11万7980.85新元的价格，买入了这家海洋物流集团的70万零100股股票，使其持股量增至1亿9594万股，占股5.006%。
最新一次收购的平均价格为每股0.1685新元。
Marco Polo 并非 AGT 唯一大举买入的新加坡小型股。
今年5月，该基金以6万8000新元购入了造船商 Nam Cheong 的5万股股票，将其持股比例从之前的5.996%提高到6.009%。
一个月前，AGT 成为交通基础设施和土木工程集团 OKP Holdings 的主要股东，通过一笔场外交易，将其直接持股比例从3.54%提高到6.51%。该基金以每股0.735新元的平均价格收购了1600万股股票。
该基金在2024年11月成为农业科技公司 Oiltek International 的主要股东，此前以2万2157.10新元的价格收购了2万5200股股票，平均每股约0.879新元；在2025年5月发行红股后，这相当于每股0.293新元。
今年，Oiltek 的股价曾高达2.69新元，比 AGT 的买入价高出800%以上。
小即是美
AGT Partners 股票研究主管 Darren Cheong 在接受《商业时报》采访时，列出了该基金被这些公司吸引的四个因素：具有吸引力的估值、稳健的资产负债表、支持中长期增长的有利行业顺风，以及最好是轻资产模式。
他表示：“除了以非常便宜的估值买入公司外，我们不希望陷入估值陷阱，因此（我们确保）有强劲的顺风在……推动它们。”
他以 Nam Cheong 和 Marco Polo 为例，指出这些公司已准备好从周期性复苏和长期结构性趋势中受益。
他指出，这两家公司都受到了2014年至2018年石油和天然气行业低迷的影响。虽然此后情况开始好转，但复苏进程被冠病大流行打断。
疫情过后，该行业已开始腾飞。
AGT 的其他创始人包括首席执行官 Gregory See、董事兼投资组合经理 Avrian Tan，以及董事兼投资组合经理 Tim Kusumo。他们于2018年共同创立了这家获得新加坡金融管理局（简称金管局）许可的全球股票基金。
Tan 表示，该基金在疫情后不久便投资了 Marco Polo，是被其估值、重组后管理层执行力的改善，以及其在台湾的海上风电相关船舶租赁业务的回报所吸引。
他说：“我们花了五年时间才成为持股5%的主要股东。”他补充说，只有当他们认为 Marco Polo 具有“良好的增长……和长期潜力”时，他们才“乐于作为主要股东进行收购”。
为资助其船厂业务的扩张，Marco Polo 最近提议以1亿3900万新元反向收购在凯利板上市的 Fuji Offset Manufacturing。AGT 将此计划描述为对其原始投资论点的额外“红利”。
就 OKP 而言，Cheong 将新加坡的建筑业上升周期视为一个顺风因素。
预计今年的建筑需求将增长，公共和私营部门预计将授予约470亿至530亿新元的合同，这得益于樟宜机场第五航站楼和滨海湾金沙扩建等重大项目的支持。
Cheong 预计，“巨大的建筑业上升趋势”将至少持续三到五年。
AGT 对 Oiltek 的兴趣源于其认为具有吸引力的估值，在该基金投资时，该公司的交易价格处于负企业价值状态。
Cheong 说，当时该公司的现金持有量占其市值的很大一部分。
AGT 还认为，Oiltek 日益关注与可持续航空燃料相关的机遇将有助于公司发展。
该公司最近在该领域赢得的合同包括在沙巴州建设一个价值3.5亿美元的可持续航空燃料设施。Cheong 认为，Oiltek 的核心业务将继续稳步增长，且资本需求相对较低。
在 AGT 入股 Oiltek 后，该公司从凯利板升级至新交所主板；随后在今年四月，其市值创下新高，成为第一只市值超过10亿新元的源自凯利板的股票。
投资策略是什么？
在投入如此多的时间和资金来追踪、研究和投资这些公司之后，AGT 的退出策略是什么？
Tan 说：“这些都是我们关注了很长一段时间的公司。我们不会仅仅因为它们目前受到青睐就跟风买入。”
对他而言，理想的投资是一个永远不必出售的业务——AGT 可以与该公司及其管理团队长期共同成长。
他说：“我们并不真正将其视为仅仅购买股票；我们视其为与所有者和管理层一起投资于这项业务。我们最初设想的估值目标或退出点，实际上更像一个移动的目标，因为我们会不断地加深对业务的理解。”
该基金的投资目标包括20%的目标年回报率，其策略涵盖长期投资、积极交易和量化投资。
对于长期投资，该基金专注于新加坡市场中被忽视的行业和估值偏低的公司。其策略核心是以具吸引力的估值识别优质企业。
该基金指出，建筑、科技以及离岸石油和天然气等是其目前正在关注的领域。
Tan 说：“由于新加坡良好的公司治理，许多全球投资者对这里的投资环境感到非常放心。”
“这也让我们在投资知名度较低的公司时更有信心，能够确保这些是拥有我们可以信赖的、有事实根据的数据的真实企业”。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse
Japan’s Asics to spin off popular Onitsuka Tiger sneaker business; shares rise
CDL, Hong Realty trump 3 other bidders with S$542.4 million offer at S$1,865 psf ppr for Peck Hay plot
The returnees: Inside China’s AI talent reversal