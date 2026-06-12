Oiltek、Marco Polo Marine、Nam Cheong、OKP——新加坡精品基金大举押注新交所小型股

该基金被这些公司具有吸引力的估值、稳健的资产负负债表和行业顺风等因素所吸引

【新加坡】一家全球股票基金一直在稳步增持新加坡上市的小型股，近期投资了 Marco Polo Marine 、 Nam Cheong 、 OKP Holdings 和 Oiltek International 。

该基金在2026年6月成为 Marco Polo Marine 的主要股东后，登上了新闻头条。其旗下的 Ginko-AGT 全球增长基金以11万7980.85新元的价格，买入了这家海洋物流集团的70万零100股股票，使其持股量增至1亿9594万股，占股5.006%。

最新一次收购的平均价格为每股0.1685新元。

Marco Polo 并非 AGT 唯一大举买入的新加坡小型股。

今年5月，该基金以6万8000新元购入了造船商 Nam Cheong 的5万股股票，将其持股比例从之前的5.996%提高到6.009%。

一个月前，AGT 成为交通基础设施和土木工程集团 OKP Holdings 的主要股东，通过一笔场外交易，将其直接持股比例从3.54%提高到6.51%。该基金以每股0.735新元的平均价格收购了1600万股股票。

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该基金在2024年11月成为农业科技公司 Oiltek International 的主要股东，此前以2万2157.10新元的价格收购了2万5200股股票，平均每股约0.879新元；在2025年5月发行红股后，这相当于每股0.293新元。

今年，Oiltek 的股价曾高达2.69新元，比 AGT 的买入价高出800%以上。

小即是美

AGT Partners 股票研究主管 Darren Cheong 在接受《商业时报》采访时，列出了该基金被这些公司吸引的四个因素：具有吸引力的估值、稳健的资产负债表、支持中长期增长的有利行业顺风，以及最好是轻资产模式。

他表示：“除了以非常便宜的估值买入公司外，我们不希望陷入估值陷阱，因此（我们确保）有强劲的顺风在……推动它们。”

他以 Nam Cheong 和 Marco Polo 为例，指出这些公司已准备好从周期性复苏和长期结构性趋势中受益。

他指出，这两家公司都受到了2014年至2018年石油和天然气行业低迷的影响。虽然此后情况开始好转，但复苏进程被冠病大流行打断。

疫情过后，该行业已开始腾飞。

AGT 的其他创始人包括首席执行官 Gregory See、董事兼投资组合经理 Avrian Tan，以及董事兼投资组合经理 Tim Kusumo。他们于2018年共同创立了这家获得新加坡金融管理局（简称金管局）许可的全球股票基金。

Tan 表示，该基金在疫情后不久便投资了 Marco Polo，是被其估值、重组后管理层执行力的改善，以及其在台湾的海上风电相关船舶租赁业务的回报所吸引。

他说：“我们花了五年时间才成为持股5%的主要股东。”他补充说，只有当他们认为 Marco Polo 具有“良好的增长……和长期潜力”时，他们才“乐于作为主要股东进行收购”。

为资助其船厂业务的扩张，Marco Polo 最近提议以1亿3900万新元反向收购在凯利板上市的 Fuji Offset Manufacturing。AGT 将此计划描述为对其原始投资论点的额外“红利”。

就 OKP 而言，Cheong 将新加坡的建筑业上升周期视为一个顺风因素。

预计今年的建筑需求将增长，公共和私营部门预计将授予约470亿至530亿新元的合同，这得益于樟宜机场第五航站楼和滨海湾金沙扩建等重大项目的支持。

Cheong 预计，“巨大的建筑业上升趋势”将至少持续三到五年。

AGT 对 Oiltek 的兴趣源于其认为具有吸引力的估值，在该基金投资时，该公司的交易价格处于负企业价值状态。

Cheong 说，当时该公司的现金持有量占其市值的很大一部分。

AGT 还认为，Oiltek 日益关注与可持续航空燃料相关的机遇将有助于公司发展。

该公司最近在该领域赢得的合同包括在沙巴州建设一个价值3.5亿美元的可持续航空燃料设施。Cheong 认为，Oiltek 的核心业务将继续稳步增长，且资本需求相对较低。

在 AGT 入股 Oiltek 后，该公司从凯利板升级至新交所主板；随后在今年四月，其市值创下新高，成为第一只市值超过10亿新元的源自凯利板的股票。

投资策略是什么？

在投入如此多的时间和资金来追踪、研究和投资这些公司之后，AGT 的退出策略是什么？

Tan 说：“这些都是我们关注了很长一段时间的公司。我们不会仅仅因为它们目前受到青睐就跟风买入。”

对他而言，理想的投资是一个永远不必出售的业务——AGT 可以与该公司及其管理团队长期共同成长。

他说：“我们并不真正将其视为仅仅购买股票；我们视其为与所有者和管理层一起投资于这项业务。我们最初设想的估值目标或退出点，实际上更像一个移动的目标，因为我们会不断地加深对业务的理解。”

该基金的投资目标包括20%的目标年回报率，其策略涵盖长期投资、积极交易和量化投资。

对于长期投资，该基金专注于新加坡市场中被忽视的行业和估值偏低的公司。其策略核心是以具吸引力的估值识别优质企业。

该基金指出，建筑、科技以及离岸石油和天然气等是其目前正在关注的领域。

Tan 说：“由于新加坡良好的公司治理，许多全球投资者对这里的投资环境感到非常放心。”

“这也让我们在投资知名度较低的公司时更有信心，能够确保这些是拥有我们可以信赖的、有事实根据的数据的真实企业”。