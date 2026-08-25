OK林女儿申请排除审讯证据败诉

Lim Huey Ching、其父亲和哥哥曾是兴隆贸易的董事，该公司已于2021年被清盘

图为 Lim Huey Ching 于2025年10月6日的照片。她因妨碍司法公正罪名受审，其排除某些证据的申请以失败告终。 照片来源：海峡时报

【新加坡】前石油大亨林恩强（Lim Oon Kuin）的女儿 Lim Huey Ching，于8月24日在其妨碍司法公正案的持续审讯中，申请排除某些证据的请求被驳回。

Lim Huey Ching 因被指控指示兴隆贸易 (Hin Leong Trading) 的信息技术人员，删除这家现已倒闭的石油贸易公司电脑服务器中的数据，而于2025年10月开始受审。

在她向高等法庭 (High Court) 提出申请后，审讯一度暂停。她辩称，地方法官 (District Judge) 错误地采纳了公司内部法律顾问的法律建议作为证据。

该建议的内容包括，林氏家族应坦白财务方面的违规行为。

她辩称，该建议受到法律特权的保护。根据该特权，律师与客户之间的私下谈话不得在法庭上被强制披露。

Lim Huey Ching、她的父亲和哥哥 Evan Lim 曾是兴隆的董事，该公司于2021年被清盘。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

8月24日，高等法庭 (High Court) 法官 (Judge) Hoo Sheau Peng 驳回了 Lim Huey Ching 的论点，即内部法律顾问是在向她提供个人建议。

该法官 (Judge) 同意控方的观点，即该建议是向她以兴隆董事的身份提供的，因此主张或放弃法律特权的权利完全属于公司的清盘人。

Hoo 也同意控方的观点，认为该建议可被采纳为证据，因为清盘人已为 Lim Huey Ching 的审讯，就该建议给予了全面且完整的豁免。

该法官 (Judge) 补充说，Lim Huey Ching 提交的这项被称为“刑事修正”（criminal revision）的申请，并非挑战初审法官裁决的适当途径。

Hoo 表示，如果 Lim Huey Ching 在审讯结束时最终被定罪，那么地方法官 (District Judge) 在采纳证据方面的任何错误都应通过上诉途径来纠正。

林恩强（Lim Oon Kuin），即广为人知的 OK 林，目前正在服刑13年半，其案件被检方称为“新加坡有史以来被起诉的最严重的贸易融资 (Trade financing) 欺诈案之一”。

他因利用两份伪造的石油销售合同，骗取汇丰银行 (HSBC) 向兴隆发放1.116亿美元款项而被判有罪。他还指示一名前雇员为其中一份虚假合同伪造文件。

Lim Huey Ching 被控妨碍司法公正，她指示一名信息技术经理确保兴隆服务器上已删除的项目无法恢复，并永久删除之前的备份。

控方试图将 Lim Huey Ching 与公司当时内部法律顾问之间的通讯记录作为证据呈堂。

这些通讯包括2020年4月10日向 Lim Huey Ching、Evan Lim 和一名高级员工提供的口头建议，以及次日发送给 Evan Lim 并抄送给 Lim Huey Ching 的一封电子邮件。

该电子邮件指出了兴隆财务中的某些违规行为，并表示“家族应该坦白”和“寻求银行的原谅”。

该内部法律顾问作证称，他当时建议林氏家族对银行保持透明，以便银行支持公司的重组。

控方表示，这项建议具有相关性，可以表明 Lim Huey Ching 在2020年4月13日下达指示时，已经知道兴隆可能面临民事诉讼或刑事调查。

在审讯期间，由律师 Christopher Anand Daniel 代表的 Lim Huey Ching 反对将该建议采纳为证据。

经过附加听证会后，地方法官 (District Judge) 裁定该建议可以作为证据。

在所有控方证人作证后，Lim Huey Ching 向高等法庭 (High Court) 提交了目前的申请。审讯因此暂停，以待申请结果。

下一次庭审定于9月28日进行审前会议。 来源：海峡时报