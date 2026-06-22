一年倒计时：现有单一家族办公室评估如何遵循金管局修订框架

这不仅是“新加坡独有的故事”；这些举措将加强亚太区作为家族办公室枢纽和资本部署区域的定位

【新加坡】虽然新加坡的单一家族办公室（SFOs）现在享有简化的监管框架，但现有业者仍需确保他们遵守修订后的规则。

该更新框架于6月15日生效，旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程，并精简其文件和报告要求。

现有单一家族办公室有一年的时间来适应新加坡金融管理局（MAS）修订后的监管框架。在此之前，当局进行了一次公开咨询，金管局也于2024年11月发布了对行业反馈的政策回应。

新框架依赖于三项核心要求：通知金管局、与受监管银行保持关系以及提交年度申报表。

需要时间适应

CLA Global TS 的税务服务总监 Shaun Zheng 表示，他的团队曾希望现有家族办公室能通过“祖父条款”直接适用新框架，从而无需再进行新的合规工作。

他指出，现在他们不得不重新审视其现有结构、文件和资格。

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他说：“在实际操作层面，我们服务的客户现在会问诸如‘我们是否仍然符合资格’以及‘这会给我们带来什么额外工作’之类的问题。”

“现有客户......现在希望就资格、资金来源规则和报告流程等问题获得正式确认。”

Arki Finance 联合创始人兼首席执行官 David Ng 指出，家族办公室可能需要更多时间来适应文件、结构和持续合规方面的变化。

他说：“一些家族办公室可能需要审视其所有权结构、投资实体、信托安排、基金会或慈善工具是否明确属于合格标准范围。”

“更复杂或多代同堂的家族结构也可能需要评估非家族专业人士、投资工具或慈善实体在该框架下如何被对待。”

一位观察人士表示，修订后的框架可能不会显著增加在新加坡设立的单一家族办公室的数量。 摄影：YEN MENG JIIN,《商业时报》

此前，没有明确的上限。根据修订后的框架，金管局规定，来自关键员工的资产总额不得超过该单一家族办公室总资产管理规模的10%。

这些员工也被允许持有最高10%的非控股股权。如果超过这些上限，该单一家族办公室必须重新评估，以确保在2027年6月15日之前满足要求。 另一点与年度报告要求有关。

Ng 说：“即使所需信息相对简单，家族办公室也需要确保拥有妥善的内部记录、一个明确的新加坡联络人以及适当的治理流程，以支持持续合规。”

Julius Baer 亚洲家族办公室解决方案与咨询主管 Christos Anagnostopoulos 指出，许多单一家族办公室的运营都很精简，因此在增强能力以建立正确的运营模式并确保可持续的长期有效性时，他们可能会面临内部资源限制。

IQ-EQ 亚太区资产所有者主管 Wyn James 说：“家族需要确保他们拥有适当的治理和报告基础设施。” “一年的过渡期是合理的，但更复杂的多个实体或多代结构将需要时间在2027年6月的截止日期前审查其合规性。” 相关的咨询涵盖合规、治理和监管等领域。

PwC 亚太区私人财富主管 Anuj Kagalwala 表示，随着家族办公室消化新的申报义务并为过渡期做计划，该公司收到了更多咨询。

该团队还预计，随着各大家族将申报和签批的内部流程投入运作，初期会有一波咨询活动，第二波则会临近过渡期结束时出现。

“我们为家族办公室客户澄清的一个常见问题是，金管局已确认，作为通知的一部分，无需提交法律意见书或披露法律顾问的姓名。”

CLA Global TS 的 Zheng 指出，未来一个季度咨询量可能会增加，但他预计修订后的框架不会显著增加在新加坡设立的单一家族办公室数量。

顾问们将此次改革定位为亚洲范围内争夺家族办公室资本的更广泛竞争的一部分，其中也包括香港这一司法管辖区。 图片来源：路透社

区域布局，而非仅限本地

根据金管局提供的最新数据，截至2024年底，新加坡的单一家族办公室数量已超过2,000家。

顾问们将此次改革定位为亚洲范围内争夺家族办公室资本的更广泛竞争的一部分，而不仅仅是新加坡独有的故事。

IQ-EQ 的 James 指出，随着各司法管辖区在速度、清晰度和可靠性而非税收或监管宽松度上展开竞争，新加坡正将自己定位为高效透明，而非自由放任。

“重要的是，这正在加强整个亚太区的整体定位，而不仅仅是某个市场。许多成熟的家族正日益倾向于采用区域内的多司法管辖区模式，而不是单一的‘枢纽’模式。”

Zheng 同样指出，这是朝着吸引更正规、结构更完善的家族办公室迈出的又一个充满希望的步骤。

他说：“（这巩固了）新加坡作为将资本部署到亚太地区的可信赖枢纽和门户的地位，同时也意识到（更广泛）区域内的其他司法管辖区参与者——如阿拉伯联合酋长国、香港和新兴的中亚地区——正在争夺家族办公室市场。”

总体而言，此举被更多地视为加速发展势头，而非从根本上改变方向。

James 观察到：“最大的影响将是那些此前犹豫不决、正在比较不同司法管辖区并等待监管确定性的家族。”

“这里改变的不仅是规则，还有体验。设立过程变得更快、更清晰、也更容易操作。”

对单一家族办公室的主要启示

Anagnostopoulos 说：“对家族及其顾问而言，关键启示是，制衡机制——例如银行账户要求和年度申报——现在被嵌入到持续的关系和流程中，而不是集中在一次性的批准环节。”

根据当局规定，在牌照豁免框架下，单一家族办公室及其在新加坡注册的基金工具都必须在新加坡金管局许可的银行开设并维持账户。

银行机构被要求对单一家族办公室及其基金工具进行反洗钱（AML）和反恐融资审查。

金管局表示，在与客户建立业务关系时，银行对单一家族办公室进行的客户尽职调查和持续监控审查将遵循银行的风险为本方法。

James 表示，修订后的框架非常务实——准入门槛低，但有足够的监督来维持信誉。

他指出：“这明显是从逐案审批转向了标准化、可预测的路径。”“对于比较不同司法管辖区的家族而言，这种清晰度和执行速度通常比边际成本差异更重要。”

他补充说，这种对结构不设限制的方法让家族可以继续使用信托、基金会或分层控股结构，而无需为了满足监管条例而对其进行重塑。

Bayfront Law 总监 Ryan Lin 表示，这也体现了向基于通知的框架的转变，在该框架下，单一家族办公室可以自我评估其资格并向金管局提交通知，而无需预先批准或法律意见书。

这一时机恰逢新加坡在金融犯罪执法方面获得迄今为止最强有力的认可。

今年五月，该国因其在打击金融犯罪方面的努力，获得了全球监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最高监控评级。

Zheng 指出，与受金管局监管和/或符合 FATF 标准的机构保持银行关系的要求，尤其能加强银行和交易对手之间的信任。

Lin 指出：“新框架似乎与新加坡促进合法财富流动，同时保持高监管标准这一更广泛的目标相一致。”

“这在客户引导过程中提供了更大的确定性并减少了阻力，同时保留了强有力的反洗钱和治理保障措施。”