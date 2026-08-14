华联企业上半年转盈为亏，录得1.146亿新元亏损

主要归因于一家受中国房地产市场低迷影响的联营公司相关的4700万新元减值损失

樟宜机场皇冠假日酒店由华联企业通过其子公司持有。该酒店在2026年上半年为其母公司贡献了更多收入。 照片来源：《商业时报》档案照片

（新加坡）房地产与医疗保健集团 华联企业 (OUE) 在截至6月30日的六个月里转盈为亏，录得1.146亿新元亏损，而去年同期则实现净利润3560万新元。

这家主板上市公司在周五（8月14日）发布的交易所公告中表示，亏损主要源于对金地商置 (Gemdale Properties and Investment, 简称GPI) 的投资确认了4700万新元的减值损失。

金地商置是一家总部位于香港的住宅物业管理公司，华联企业持有其31.9%的股份。

该集团表示，金地商置“持续受到中国房地产市场长期低迷的不利影响”。

华联企业表示，其净亏损因“包括金地商置在内的权益法核算被投资公司所分担的更高亏损”而进一步加剧，尽管这部分影响被融资成本的降低所部分抵消。

该集团上半年从权益法核算被投资公司中分担的亏损为5320万新元，较去年同期的4600万新元亏损有所扩大。

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华联企业指出，金地商置的减值损失以及权益法核算被投资公司的亏损“本质上主要是非现金性质”，并补充说，它“预计不会对集团的运营现金流和企业融资需求产生任何重大影响”。

公司提议派发每股0.01新元的中期股息，与去年同期持平。股息将于9月30日支付。

上半年营收增长5.3%至3.083亿新元。每股亏损为0.1526新元，而去年同期为每股盈利0.047新元。

华联企业将营收增长归因于“所有业务部门的贡献均有所改善”。

房地产业务收入增长5.5%至2.051亿新元，这得益于其酒店业务部门的“强劲增长”，该部门收入增长10.4%至1.095亿新元。

由于2026年第一季度“强韧的旅游需求”以及各类会议和活动的推动，新加坡乌节希尔顿酒店和皇冠假日酒店樟宜机场的每间可用客房收入均有所提高。

该集团的医疗保健部门录得收入7540万新元，与去年同期的7530万新元基本持平。

其其他业务收入跃升20.8%至2780万新元，这得益于期内新开设的一家餐饮店，以及2025年开业的餐饮店所带来的整个报告期的贡献。

华联企业对新加坡的前景持乐观态度。该集团指出，新加坡经济持续增长，同时甲级写字楼租金不断攀升，且优质办公空间供应稀缺。

预计2026年写字楼市场将继续“有利于业主”，而新加坡的避风港地位将继续支撑需求。与此同时，在2025年旅游业创下历史新高之后，预计旅游业将有所回落。

在其他地区，华联企业投资了位于澳大利亚悉尼的Salesforce Tower，这是一座55层高的黄金地段永久地契商业大厦，并持有其19.9%的股份。该集团认为，该物业“处于有利位置，将受益于市场对高品质办公空间的强劲需求”。

该集团对中国的前景则不那么乐观，指出该国第二季度4.3%的经济增长率是三年多来的最低水平，且低于政府设定的4.5%至5%的目标。

该集团补充道：“展望未来，地缘政治的动荡将继续为中国的增长前景带来不确定性。”

在业绩公布前，华联企业的股价于周五上涨1%或0.01新元，收于0.985新元。