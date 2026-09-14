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提升抱负：独立董事需具备的五种能力

董事会可能需要在数据完善之前就做出决策

    • 在我们面临的这个脆弱、焦虑、非线性和不可知的世界中，董事会绝不能有丝毫自满。
    • 在我们面临的这个脆弱、焦虑、非线性和不可知的世界中，董事会绝不能有丝毫自满。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》
    Shai Ganu

    Shai Ganu

    Published Mon, Sep 14, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    优秀的董事会能驱动当下的成功，而卓越的董事会则为未来的胜利提升抱负。

    抛开各种委员会和法规，每个董事会的存在都是为了解决三件事：

    • 确保合规；
    • 协助管理层提升业绩；
    • 为企业未来的基业长青做好准备。

    独立非执行董事（INEDs）面临的一大挑战是，如何在不越界干预管理层职责的情况下，对这三个方面都做出有意义的贡献。

    业绩不是一次达标后就能永远守住的标杆。即使是表现优异的公司也必须持续适应。同样的问题也适用于董事会：其构成、能力和贡献能否更上一层楼？

    董事会通常能认识到自身的弱点所在，但更困难的是直面这些弱点。

    PwC的《年度公司董事调查》（2025年10月）对美国公司董事会的研究发现，大多数董事（55%）认为，他们至少有一位董事会同僚应该被替换。

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    WTW在全球范围内的董事会评估也表明，大多数公司认为其至少有一位非执行董事（NEDs）的贡献有待提升。

    独立非执行董事的职责不仅仅是守护现有行之有效的模式，更要叩问企业还能走多远，并推动其朝此方向发展。

    在我们面临的这个脆弱、焦虑、非线性、不可知 (Bani) 的世界中，董事会绝不能有丝毫自满。

    看似强大的系统可能突然失灵；微小的触发因素可能产生不成比例的巨大影响；董事会可能需要在数据完善之前就做出决策。

    在这样的环境下，独立非执行董事不能再仅仅是每年出席四次会议、阅读会议材料并签署会议纪要的“合格人手”。

    有五种能力将日益凸显出独立非执行董事的价值。

    1. 管家精神

    管家精神意味着今天做出的决策，其益处可能要等到董事离任后才能显现。只考虑自己任期的独立非执行董事，有可能成为看守者，而非拥有管家精神的管理者。

    试想一位独立非执行董事，他挑战一项市场普遍预期的股票回购计划，认为将资金用于扩大公司的技术领先优势会是更好的选择。这个决定在短期内可能会招致批评，但最终可能增强公司的实力。

    这就是管家精神所要求的博弈——为了追求更长远的韧性和价值，而接受眼前的声誉风险。

    2. 非线性思维

    传统的董事会讨论往往严重依赖后见之明——解释数据为何如此，并利用这些信息进行未来规划。

    在一个Bani世界里，独立非执行董事越来越需要运用远见——在风险和机遇完全显现之前就加以识别。

    例如，一份常规的**人工智能**供应商合同可能会引发一个更广泛的问题：如果模型以公司未曾预料到的方式出错，公司的决策将受到何种影响？

    价值不一定在于立即找到答案，而在于提出能够挑战固有假设、揭示传统分析可能忽略的弱点的问题。

    3. 勇气

    如果担忧没有被表达出来，非线性思维就没什么价值。一位高效的独立非执行董事必须准备好清晰且有建设性地提出异议，即使这样做会让人感到不适。

    比如，一位独立非执行董事因担忧某位董事会主席首选的CEO继任**候选人**在行为和协作意愿方面存在问题而提出质疑。如果这一质疑可能影响到该董事自身的连任提名，那么直言不讳就需要勇气。

    董事会的勇气并非鲁莽，而是在公司利益需要时，将棘手问题摆上台面的意愿。

    4. 参与度

    监督不应等同于仅仅关注合规。独立非执行董事可以通过他们的专业知识、人脉关系、利益相关者沟通或社会联系来增加价值，同时将经营业务的责任明确地留给管理层。

    例如，如果一家公司的销售渠道停滞不前，一位独立非执行董事可以利用其个人相关人脉网络，促成一个潜在的业务发展机会。

    监督不应等同于仅仅关注合规。独立非执行董事可以通过他们的专业知识、人脉关系、利益相关者沟通或社会联系来增加价值，同时将经营业务的责任明确地留给管理层。

    例如，如果一家公司的销售渠道停滞不前，一位独立非执行董事可以利用其个人相关人脉网络，促成一个潜在的业务发展机会。

    在这种情况下，董事并非在运营销售部门，而是在建立一个可由管理层跟进的联系。

    5. 催化作用

    对独立非执行董事而言，一项关键技能是能够影响那些有影响力的人。当严厉的信息来自一位长期建立起信誉和信任的董事时，它更有可能被听取。

    想象一位董事，他花数月时间默默做出贡献，提出尖锐问题，了解细节并把握细微之处。

    当他对一项拟议的收购案提出担忧时，董事会更可能倾听，因为这位董事已经建立了信誉，而不是因为他在哗众取宠。

    影响力不仅仅在于发声，更在于事先建立关系，并培养能让发声行之有效的判断力。

    未来的董事会

    这五种能力相互关联，但不可互换。

    管家精神提供长远视角；非线性思维挑战传统假设；勇气让担忧得以发声；参与度让董事能够做出建设性贡献；而催化作用则决定了这些贡献是否被听取。

    这些品质没有一项能清晰地呈现在董事会技能矩阵上，也无法被轻易衡量或捕捉。它们是长期培养形成的素养。

    考验在于，一位独立非执行董事是否能将独立性与判断力、勇气与克制、监督与对组织长期韧性的真切关怀相结合。

    董事会无法选择风暴。但他们可以通过在座各位的才干和贡献来影响一件事：企业是被打造成仅仅能度过危机，还是能在危机后变得更强。

    独立非执行董事的真正使命，不是守护现有行之有效的模式，而是要持续不断地、甚至不厌其烦地提出那个让人不舒服的问题：“行之有效”是否还足够好？

    本文作者是新加坡董事协会 (Singapore Institute of Directors) 理事会成员

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