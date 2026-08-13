胜捷企业赢得克兰芝巷地块，增长重心续留新加坡

首席执行官 Kong Chee Min 表示，集团不会让其在胜捷住宿房托（CAReit）的股份降至30%以下。

截至6月30日的六个月，胜捷企业的净利润同比下降64%至2650万新元。 照片：CENTURION CORPORATION

【新加坡】胜捷企业 (Centurion Corporation) 的增长重心仍在新加坡。这家专业住宿供应商已获颁位于克兰芝巷 (Kranji Close) 的一个拥有7000个床位的客工宿舍地块。

此外，该公司也对第二个地块提出了最高竞标价。

在截至6月30日的上半年，新加坡市场为集团贡献了1.298亿新元的营收，占总额的70%，本地营收同比增长31%。

该增长主要源于 Westlite Mandai 的并账，以及 Westlite Toh Guan 和 Westlite Mandai 的5460个床位。这些床位于2025年12月至2026年5月期间投入运营。

集团总营收增长31%至1.849亿新元。

胜捷企业在周三（8月12日）表示，净利润从去年同期的7390万新元下降64%至2650万新元。

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这主要是受到投资性房地产的公允价值亏损扩大，以及分摊联营公司420万新元的亏损所拖累；而去年同期则为分占2780万新元的利润。

集团的核心业务运营净利润（不包括公允价值调整和一次性项目）同比增长34%，达到8770万新元。

董事会宣布派发每股0.02新元的中期股息，与去年同期持平；股息将于9月30日派发。

胜捷企业在新加坡的客工宿舍平均财务入住率从99%降至94%；在2025年12月至2026年5月期间于Toh Guan和Mandai增加的5460个床位尚未被完全租用。

截至7月31日，这两个宿舍的承诺入住率分别为99%和87%。集团预计入住率将在下半年有所改善。

政府已在2026年和2027年期间推出五个宿舍地块进行招标，总计提供超过40200个床位。

胜捷企业于8月5日以3.43亿新元的最高报价，在10个竞标者中脱颖而出，赢得克兰芝巷地块。该地块面积为22079平方米，租赁期为30年，总容积率为3.0，可容纳7000个床位，预计将于2028年第三季度投入运营。

该集团还对位于洛阳道 (Lok Yang Way) 的一个2.84公顷地块提出了2.217亿新元的最高报价；招标结果尚待公布。

在周四的媒体吹风会上，当被问及 胜捷企业 是否考虑出售更多其胜捷住宿房地产投资信托（ CAReit ）的单位，以将资本循环用于收购或开发项目时，首席执行官 Kong Chee Min 表示，该集团不会让其持股比例降至30%以下。

截至6月30日，胜捷企业持有CAReit约38.25%的单位。

Kong表示：“我们很乐意保留这些单位，不会减持。”他称，这部分股权旨在让集团专注于专业住宿领域，而不是作为资本来源。

在马来西亚，胜捷企业在柔佛、槟城和雪兰莪州经营着13项资产，共计36006个床位。尽管外籍劳工配额上限对需求造成了压力，导致入住率从83%下滑至73%，但当地营收仍增长31%至1250万新元。

首席投资官 Ho Lip Chin 表示，在2025年9月收购 Harum Megah 资产组合，是公司扩大规模的长期战略的一部分。

他表示，设立一个马来西亚房地产投资信托基金（Reit）仍是一个愿景，但这属于长期规划，而非即时计划。

胜捷企业预计下半年营收约为1.9亿新元，同比增长约22%。公司预计其资产组合的总床位数将从截至6月30日的85528个，增长到2028年的约94944个。

周四，胜捷企业的股价下跌5.9%或0.10新元，收于1.60新元。CAReit 的单位价格当日收盘下跌4.3%或0.05新元，报1.60新元。