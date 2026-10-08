Revolut将在哥烈码头设立中央商务区办公室，并投资3.5亿新元用于新加坡扩张

该公司计划在未来三年内将本地员工人数增加近一倍

这个位于哥烈码头中心的8880平方英尺办公空间预计将于2027年初启用。 图片来源：REVOLUT

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【新加坡】在共享办公空间运营七年后，全球数字银行和金融科技平台Revolut将在新加坡设立永久办公室。

该办公室位于哥烈码头中心，面积达8880平方英尺，预计于2027年初启用。这是其3.5亿新元投资计划的一部分。这家总部位于英国的公司承诺在未来五年内向新加坡投入这笔资金。

这笔资金将专门用于产品创新、区域业务增长和人才招聘。

Revolut新加坡及东南亚首席执行官Raymond Ng在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，此举反映了公司深化本地根基的意图。

他补充道：“这对我们来说是一个非常重要的时刻。拥有自己的办公室和标识……向本地监管机构和用户表明，我们将在这个市场深度扎根。”

他表示，得益于有利的监管环境和深厚的人才库，新加坡基地将成为Revolut实现其更广泛亚洲雄心的跳板。

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此举之前，Revolut于2026年9月完成了一次二级股票出售。据消息人士透露，该公司的估值达到1150亿美元，与7月份二次售股后的估值持平，但高于2025年的750亿美元。同年，Revolut的税前利润为17亿英镑（合22亿美元）。

Ng说：“我们将以新加坡为基地，推动我们在整个亚洲的区域扩张。”

“我们最近在马尼拉启动的全球技术中心加强了我们的全球网络，并支持我们不断扩大的全球业务。我们正在积极评估进入该地区多个市场的可能性……我们专注于那些具有前瞻性且在数字金融服务领域有巨大潜力的市场。”

扩充人力规模

哥烈码头的租约将支持Revolut在未来三年内将其本地员工队伍扩大至300人以上的计划。

该公司在2025年员工人数增长了95%，目前约有170名员工。招聘将主要集中在工程、产品管理、数据科学和人工智能领域。

Ng表示：“随着我们的扩张，我们希望聘请更多新加坡人，并培养更多本地金融领袖，他们最终将成为下一代高级管理层。”

他告诉《商业时报》，公司打算维持目前70%本地员工和30%外籍员工的构成比例。

新加坡经济发展局执行副总裁Pee Beng Kong表示：“随着Revolut将其团队规模扩大近一倍并在此建立新的产品能力，这将加强我们的金融科技生态系统，并为本地人才在一个快速增长的行业中发展技能和积累经验创造宝贵机会。”

在竞争中保持优势

在数字银行和多币种钱包市场竞争激烈的情况下，Revolut一直在扩大其核心产品，从一张以旅行为重点的卡片，扩展为一个日常财务管理应用。

当被问及如何与提供金融工具的竞争对手区分开来时，Ng强调了公司的分级订阅框架，该框架将生活服务产业群和生产力方面的权益直接捆绑到金融服务中。

今年8月，公司推出了新的顶级订阅计划Ultra。据公司称，该计划通过捆绑的合伙业务，为用户提供价值1万新元的年度化生活服务产业群权益。

他说：“许多传统的金融机构或金融科技公司专注于单一产品，但我们正在打造一个内嵌了生活服务产业群服务的金融超级应用。”

“我们也是新加坡少数提供从免费计划到付费订阅的分级产品的公司之一。在设计产品时，我们会问三个问题：‘我们是否在解决消费者的问题？’、‘我们是否在提供便利？’以及‘我们是否在提供卓越的体验？’”

2025年，Revolut在新加坡的国内交易量同比增长超过30%，目前占所有用户活动的近一半。

个人对个人（P2P）支付量增长了近40%，而虚拟卡使用率以及财富和交易客户数量均增长超过55%。

其企业对企业（B2B）业务也取得了显著增长，本地企业客户基础在2025年扩大了五倍。在2025年8月至2026年8月期间，企业存款余额和转账量增至三倍，而商户卡支付量则激增了十倍。

在全球范围内，该平台目前为超过8000万零售客户和85万家企业提供服务。