Seatrium与Petrobras着眼天然气领域潜在合作，以满足亚洲日益增长的需求

就在两艘主要石油船启航前往巴西布济乌斯油田之际，两家公司正在探索新的合资项目。

【新加坡】巴西石油巨头Petrobras与海工和海事企业Seatrium的首席执行官Magda Chambriard和Chris Ong于周四（8月27日）表示，两家公司正在讨论潜在的合作关系，以探索天然气领域的离岸解决方案。

他们是在两艘浮式生产储卸油船（FPSO）的命名仪式后举行的媒体发布会上发表上述言论的。这两艘船即将启航前往巴西的深水布济乌斯油田。

Chambriard指出，她正在与Ong讨论Seatrium如何能够支持Petrobras应对“海上液化天然气的挑战”，并参与向亚洲及其他市场出口天然气的过程。

她表示：“我们向亚太地区出口大量原油——这是我们的首要目的地。展望未来，我们认为这里或许也将成为天然气的首要目的地。”她同时指出，该地区的天然气需求是全球增长最快的。

Ong补充道，液化天然气（LNG）市场是Seatrium“非常关注”的领域。

他表示：“我们不仅将拥有FPSO……我们希望看到更多其他类型的资产，能够让我们投入人力、整合我们的综合能力，从而实现该供应链环节的经济效益。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在公司截至6月30日的上半年业绩发布会上，Ong曾指出，天然气领域的离岸解决方案需求日益增长。这源于中东冲突导致液化天然气供应趋紧，并凸显了能源安全的必要性。

Ong此前曾特别强调，市场对浮式液化天然气平台（FLNG）和浮式储存再气化装置（FSRU）的需求日益增长。FLNG装置从海底矿床中提取天然气并将其液化，而FSRU船则储存液化天然气，并将其转换回气态以供使用。

在7月份的上半年业绩发布会上，Seatrium表示，公司正在非洲寻求价值70亿新元的机遇，主要集中在FLNG的改装和新建领域。

公司还确定了亚太地区价值20亿新元的潜在项目，涵盖FSRU改装和发电船（即配备船载发电设备的船只）。

持续合作

两家公司于周四宣布，两艘名为Petrobras 80和Petrobras 82的FPSO预计将分别于9月和10月启航，前往巴西的布济乌斯油田。

经过约70天的航行后，这两艘船预计将于2027年上半年开始投产。其生产规模足以将巴西的国家石油产量提升10%。

每艘FPSO的储油能力约为250万桶，其设计产能为每日生产22.5万桶石油和处理1200万立方米天然气。

投入运营后，这两艘船预计将为布济乌斯油田每日增加45万桶石油产量，使其装机生产能力提高约34%。

这些船只是Seatrium为Petrobras同期管理的六个FPSO项目中的一部分。当这些项目全部投产后，总计将提供每日约130万桶的石油产量。这相当于巴西截至2026年6月日均450万桶石油产量的约30%。

自1999年在巴西开展业务以来，Seatrium已投资近20亿新元用于建设本地能力并支持该国的离岸能源产业。与此同时，该公司最近解决了一桩与巴西2014年“洗车行动”腐败丑闻相关的长期法律纠纷。

继新加坡贪污调查局于2023年展开调查后，新加坡高等法庭于今年早些时候批准了一项暂缓起诉协议。根据该和解协议，Seatrium将向新加坡当局支付5700万美元，且不会在新加坡面临刑事起诉。