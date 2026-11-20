CNMC Goldmine、维信和MoneyMax股价从历史高点大幅下挫

近几个月来，美国国债收益率走高、美元走强以及市场对进一步加息的押注，给黄金价格带来了压力。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年早些时候，在金价飙升的推动下，新加坡的黄金相关股曾创下历史新高，但随着金价回落，这些股票如今正面临压力。

周三（11月18日），黄金跌至一年多来的低点，随后在周四，由于逢低买盘缓冲了日益增长的加息预期，金价有所回升。

因此，金价上涨高达0.8%，接近每盎司3755美元，收复了周三3.2%的部分跌幅。周三的下跌曾将金价拖至2025年9月以来的最低水平。

金价的回落也冲击了追踪黄金价格的交易所交易基金 (ETF)——GLD SG$。该基金周四收盘下跌1%，报441.80新元，在过去六个月中累计下跌了17%。

在受影响的股票中，矿业公司 CNMC Goldmine 领跌，一周内跌幅超过10%。该股周四收盘下跌1.7%，即0.015新元，收于0.845新元，较今年3月创下的2.12新元的历史高点暴跌了60%。

当铺业者是金价上涨时的主要受益者，但在过去六个月中，它们的股价也出现了显著下跌。

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MoneyMax 金融服务 (MoneyMax Financial Services) 的股价下跌近36%，而拥有利华 (Lee Hwa)、Goldheart珠宝连锁店和当铺Maxi-Cash的 欧佳时生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) 股价下跌近28%。同期， 维信 (ValueMax) 的跌幅略超20%。

周四，维信股价回落1.3%至0.77新元，而MoneyMax 金融服务则下滑2.1%至0.47新元。

欧佳时生活服务产业群逆市上扬，一周内上涨5%。该股周四平盘报收于0.31新元。

这些公司的股价走势与其亮眼的上半年业绩形成了对比。

由于各国央行连续多年的积累和避险需求的推动，金价飙升，使得维信、MoneyMax 金融服务和欧佳时生活服务产业群的净利润分别飙升了30%、77%和88%。

黄金价格在1月份达到每盎司5596美元的历史新高，随后有所回落。在美国和以色列袭击伊朗之后，金价在3月份再次飙升。

分析师表示，近几个月来，美国国债收益率走高、美元走强以及市场对进一步加息的押注，给黄金价格带来了压力。

但分析师提醒，尽管此次下跌可能为长期投资者创造一些买入机会，关键在于选对股票。

Phillip Nova的市场洞察主管Priyanka Sachdeva表示：“黄金价格的调整是一个共同的不利因素，但每家公司股价的波动幅度也反映了其潜在的商业模式和投资者预期。”

股息吸引力

分析师普遍看好当铺股的股息收益率，并建议寻求黄金长期投资敞口的投资者持有SPDR Gold Shares。

Maybank Securities Singapore的分析师Toh Xuan Hao表示，如果金价在下个月保持平稳或进一步下跌，他更青睐那些支付股息的当铺业者。

他表示，这些公司的股息可以为回报提供缓冲。以当前价格计算，维信和欧佳时生活服务产业群提供的股息收益率超过5%，而MoneyMax 金融服务的派息率则接近2%。

Toh认为，该行业已经反映了市场对金价进一步走弱的预期，目前MoneyMax 金融服务的交易价格不到Maybank对其2027财年盈利预测的六倍。尽管金价波动，新加坡的典当贷款需求依然坚挺。

他表示：“即使明年黄金和典当需求停滞不前，我们的数据仍然显示出上行空间，所以我倾向于逐步建仓，而不是等待确切的底部。”

Sachdeva预计，如果金价持续疲软，当铺业者的表现将优于CNMC，因为后者的主要业务是在吉兰丹州的金矿开采业务。

她表示，前提是这些公司的贷款组合保持健康，且抵押品覆盖率充足。它们仍然可以赚取利息，但长期的金价下跌可能会侵蚀抵押品价值，并对贷款业务构成压力。

Sachdeva补充说，虽然CNMC的股价调整幅度“相当大”，但该股未来的前景仍存在不确定性，因为其利润率受到生产和采矿成本的影响。

她解释说：“CNMC会更容易受到影响，因为实现金价的下跌会直接挤压其采矿利润率，尤其是在运营成本居高不下的情况下。”

她还表示，投资者在买入CNMC的股票前，应关注金价是否企稳，并对公司未来的运营利润率建立更强的信心。

与此同时，寻求黄金长期投资敞口的投资者可以考虑SPDR Gold Shares。

Sachdeva说：“SPDR Gold Shares提供了最纯粹的黄金投资敞口，没有特定公司的运营风险。”

但她认为，与试图把握像CNMC这样的矿业股的复苏时机相比，持有该ETF是“更明智”的选择。

金价何去何从？

尽管近期出现抛售，但分析师对黄金的前景仍持审慎乐观态度。

华侨银行 (OCBC) 的贵金属策略师Christopher Wong表示，这只是“短期挫折”，而非中期价格的根本性转变。他预计未来一个月现货黄金将在每盎司3600美元至4100美元之间交易。

但他警告说，美元走强、美国国债收益率高企以及对美联储将进一步收紧政策的预期，可能会使黄金价格持续承压。

“虽然黄金可能会出现间歇性反弹，但在没有更有利的宏观背景支持下，可能难以实现持续复苏。”