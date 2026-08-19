首席执行官Loh Boon Chye表示：“新交所需要得到更深入的理解”
他关于交易所增长已超越国界的论点，得到了机构观察家的证实。
- 新加坡交易所首席执行官Loh Boon Chye指出，近期市场的复苏并非源于任何单一因素，而是“整个生态系统的共同作用”。 摄影：ANG GUANGZHENG，《商业时报》
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【新加坡】带领本地交易所在经历了一场数十年一遇的股市复苏后，本应是一次值得尽情享受的胜利巡礼。
然而，对于新加坡交易所 (SGX) 首席执行官Loh Boon Chye来说，这场胜利却被一些老生常谈的抱怨蒙上了阴影。
证券日均交易额近期飙升至18亿新元，创下18年新高，但市场观察人士仍对缺乏重量级的首次公开募股 (IPO) 感到惋惜，而散户投资者则因近期几只新股糟糕的首日股价表现而受挫。
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