新交所新上市ETF提供亚洲及全球投资渠道，但广泛投资组合或隐藏风险

费用和汇率可影响回报，而单一国家和人工智能基金则存在集中性风险

新交所的ETF市场增长迅速，截至6月底总资产超过200亿新元，下半年净流入资金同比增长240%。 图片：REUTERS

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【新加坡】专家表示，在新加坡交易所 (SGX) 新上市的一系列交易所交易基金 (ETF) 为投资者提供了投资亚洲及全球主要市场的便捷渠道，但投资者必须关注基本面，并警惕费用和汇率风险。

周四（10月22日），多只iFast Xtrackers Ucits ETF在新交所上市，分别追踪MSCI台湾指数、日经225指数、MSCI韩国指数以及人工智能和大数据指数。

近期推出的其他ETF还包括四只Xtrackers基金，它们提供了投资标普500指数、纳斯达克100指数以及发达市场的渠道。

此外，一只专注于中国的基金——CGS-ICBC-CFETS“一带一路”债券指数ETF也于10月15日上市。该基金让投资者能够投资于中国银行间债券市场的人民币计价债券。

新交所的ETF市场近来增长迅速，截至6月底总资产超过200亿新元，在2026财年下半年，净流入资金同比增长240%。

这些ETF大多符合退休辅助计划 (SRS) 的投资资格，这意味着在新加坡拥有SRS账户的投资者可以使用其账户资金购买这些ETF。

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这些基金也以新元交易，为本地投资者提供了更便捷、更熟悉的投资方式，特别是对于那些寻求更广泛的亚洲或全球投资组合敞口的投资者而言。

汇率风险

但StashAway新加坡区域经理Jeremy Foo指出，以本币交易并不能消除汇率风险。

对于主要以美元等外币计价的基金投资，汇率波动仍然会影响以新元计算的回报。

他以iFast XBG ETF为例，该基金投资于爱尔兰本籍的Xtrackers AI and Big Data Ucits ETF。XBG的总费率为每年0.63%，几乎是其基础ETF 0.35%费率的两倍。

“在一笔1万新元的投资中，假设扣除费用前的年回报率为7%，那么30年下来，这一差异可能使投资者损失超过5000新元，”他说道。

他指出，交易成本也可能更高。这些ETF在美国股市休市时进行交易，这可能意味着买卖价差会更大。

Saxo首席投资策略师Charu Chanana表示，具体到这些在新交所上市的Ucits ETF，投资者仍然面临基础资产的货币风险，其中主要是美元风险。

流动性问题

在某些时候，投资者应该比较不同交易所的产品，因为一些成熟的Ucits ETF可能在其他交易所提供更好的流动性和更低的交易成本。

Ucits是“可转让证券集体投资承诺” (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 的缩写，是欧盟设立的一个监管框架，用于在多元化、流动性和杠杆等方面对基金进行监管。

对于非欧盟投资者而言，爱尔兰本籍的Ucits ETF尤其具有优势，其美国股息预扣税率为15%，而美国本籍的ETF则为30%。

包括伦敦在内的多个国际交易所都提供Ucits ETF，其中某些基金拥有更长的交易历史和更窄的价差。

Chanana表示，归根结底，重要的是基金背后的市场基本面。

StashAway的Foo表示，选择可能取决于投资者的价值取向：是在本地用新元交易的便利性，还是更低的持续费用。

Chanana说：“投资者在选择投资哪些基金时，除了交易货币外，还应比较总持有成本，包括交易价差、经纪费用、外汇兑换费和持续的基金管理费。”

亚太指数的持续价值

分析师表示，追踪亚洲主要指数的ETF具有稳健的基础基本面，可以帮助投资者在科技和人工智能领域实现美国以外的多元化投资。

Nordea Asset Management新兴市场股票投资组合经理Gina Kim指出，尽管第三季度区域市场表现艰难，但追踪亚洲指数的新上市ETF背后的基本面依然“强劲”。

近几个月，亚洲市场普遍出现科技和人工智能相关股票的大规模抛售，此外还有7月份韩国的杠杆押注困境。

她表示，亚太地区指数的这种波动可能“更多是由市场情绪驱动，而非商业状况的任何实质性恶化”。

StashAway的数据显示，在第三季度，持有覆盖范围更广的台湾和韩国ETF的投资者数量分别环比增长了48%和19%，这两类资产均出现净资金流入。

Foo说，与该地区密切相关的半导体主题是第三季度最受欢迎的资产类别，有24%的投资者选择了它。

他补充说，这些市场配置可以帮助希望将人工智能投资敞口扩大到美国以外的投资者。

然而，Chanana表示，投资者必须谨慎行事。

她表示，单一国家和人工智能ETF带有很高的集中度和波动性风险，对于投资期限较长的投资者来说，可能更适合作为“卫星配置”。

对于那些考虑鉴于其符合退休辅助计划（SRS）资格而将退休储蓄配置于ETF的投资者来说，尤其如此——因为退休投资仍需优先考虑健康的多元化和“明智的”风险承担。

她指出，新加坡政府计划在2028年推出低成本、多元化的生命周期投资产品，这正是“朝着这个方向迈出的一步”。

多元化的全球股票和债券基金通常可能更适合构成退休投资组合的核心。

她表示，基金的“退休辅助计划（SRS）资格最初可以吸引投资者，但真正的考验是，这些基金在未来几十年内能否为退休投资组合提供适当的多元化和成本效益，而不仅仅是今天是否方便购买”。