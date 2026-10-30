昇菘第三季净利增长1.9%至4460万新元

营收增长6.2%至4亿4150万新元，去年同期为4亿1550万新元。

昇菘目前在新加坡拥有92家门店，多于去年同期的84家。 照片：商业时报资料

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【新加坡】超市运营商 昇菘 (Sheng Siong) 公布截至9月30日的第三季度净利为4460万新元，较去年同期的4370万新元增长1.9%。

这家主板上市公司周四（10月29日）报告，营收为4亿4150万新元，较去年同期的4亿1550万新元增长6.2%。

该集团将营收增长归因于新加坡门店总数的增加，以及可比同店销售额的改善。

在新加坡，昇菘目前拥有92家门店，多于去年同期的84家。其在新加坡的总零售面积为79万9775平方英尺，而此前为72万3648平方英尺。

在中国的门店总数保持不变，仍为六家。

每股盈利从去年同期的0.0291新元上升1.7%至0.0296新元。

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尽管业绩有所改善，昇菘的管理层承认，日常用品零售业的竞争依然激烈，持续的促销活动可能会给营收和利润率带来压力。

此外，即将启用的新柔捷运系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System, 简称RTS）预计将于2027年2月通车，这可能会增加跨境购物，并加剧部分包装食品和家庭用品的价格竞争。

为应对新柔捷运系统带来的风险，该集团将随着事态发展调整其策略。

该集团指出的另一项风险，是渐进式薪金模式下的薪金增长，以及全国工资理事会近期发布的2026-2027年指导方针所带来的成本压力增加。

昇菘指出，公司已于去年9月为零售业员工加薪，以满足零售业的渐进式薪金模式要求。

第三季度员工成本为7160万新元，高于去年同期的6550万新元。

昇菘集团首席执行官Lim Hock Chee表示：“展望未来，我们将继续优先在集团业务覆盖有限的地区进行扩张，以触及更多客户。”

在业绩发布前，昇菘股价周四收于2.80新元，下跌1.4%或0.04新元。