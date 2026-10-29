新航将从Aether新加坡工厂采购多达4800吨可持续航空燃料

该燃料采用新技术，由废碳原料制成

新加坡航空公司是首家采购Beacon项目可持续航空燃料的公司，该项目由Aether Fuels在毛广岛开发。 照片：路透社

【新加坡讯】 新加坡航空公司 (SIA) 已签署协议，将在三年内从Aether Fuels的新加坡工厂采购多达4800吨新一代可持续航空燃料，并于2028年开始交付。

两家公司在周三（10月28日）的联合声明中表示，新航是首家采购Beacon项目可持续航空燃料的公司。该项目由Aether在Aster位于毛广岛的炼油厂开发。

这份具有约束力的协议于10月23日签署。

在Beacon项目下，生物甲烷和工业废气等原料将被用于生产可持续航空燃料。

该协议也标志着新航首次采购通过新技术生产的可持续航空燃料，这项技术可将废碳原料转化为航空燃料。

声明指出，这为依赖供应更为有限的脂质原料的氢化处理酯类和脂肪酸途径提供了一种替代方案。

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该协议建立在新航与Aether去年签署的谅解备忘录（MOU）的基础上。

自签署谅解备忘录以来，Aether已在新加坡建立了其首个商业设施，同时也在本地价值链上建立了合伙业务。

“新加坡正通过炼油和航空基础设施、投资支持、可持续发展政策，并利用其作为全球航空枢纽的地位，为航空业脱碳建立一个强大的生态系统，”Aether的联合创始人兼首席执行官Conor Madigan表示。

新航首席可持续发展官Lee Wen Fen表示，支持可持续航空燃料的开发和采用，以及确保未来的供应，对新航实现2050年净零碳排放的目标至关重要。

“我们将继续与全球合作伙伴携手，扩大可持续航空燃料的生产规模，加强航空业的可持续发展生态系统，并支持向更可持续的航空旅行转型，”她补充说。