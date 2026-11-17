其辞职须待监管部门批准，公司将委任新董事

Simba承认违反其持有的多项许可证，以及违反一项文件提供令。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 在电信公司Simba Telecom承认包括未经授权使用频谱为其4G网络提供服务在内的多项监管违规行为后，其董事Richard Tan将辞职，但这须待监管部门批准。

Simba的母公司、在澳大利亚上市的Tuas Ltd于周二（11月17日）表示，这家新加坡电信公司对于新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority, 简称IMDA）在10月23日发出的“解释说明通知”中所列的违规行为不提出异议。

这些违规行为包括未经授权使用2100兆赫（MHz）频段提供4G服务、使用2340兆赫至2360兆赫频段，以及使用5G室内无线接入网络设备。

Simba还承认违反其持有的多项许可证，以及违反一项文件提供令。

Tuas表示，Tan的辞职须待监管部门批准，并且新董事将被委任加入Simba的董事会。

Simba已向IMDA通报了有关未经授权使用频谱的情况，以及为防止此类事件再次发生而实施的补救措施。

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此事仍在IMDA的审议之中，目前尚未有任何调查结果或确认。Tuas表示，在监管审查进行期间，公司不打算对此事做进一步评论。

早些时候，Tuas在2026年9月的一次财报电话会议上承认，其在授权范围外使用了频谱。管理层将此次不当使用归因于硬件和软件问题的综合影响，但并未作进一步阐述。

此前，监管机构为调查频谱不当使用问题，于2026年5月宣布暂停对Simba与M1拟议合并案的评估。Tuas曾在2025年8月提议以14亿新元收购M1。

在IMDA暂停对该合并案的评估后不久，Tuas与M1的母公司Keppel便终止了这项交易。

2026年9月，Keppel重返与星和（StarHub）的谈判桌，商讨一项涉及M1的潜在交易，并指出新加坡电信领域有整合的必要。

据报道，在Simba提出收购要约之前，星和与M1曾在2024年就潜在的合并事宜进行过谈判。