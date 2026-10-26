Simba因滥用频谱或被吊销运营执照

IMDA可能采取的其他行动包括：处以该电信公司年营业额10%或100万新元的罚款，以较高者为准。

Simba表示，其打算回应“要求解释”通知，该通知的截止日期为11月16日。 照片来源：《海峡时报》

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【新加坡】Simba的母公司Tuas Ltd于周一（10月26日）宣布，新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority of Singapore, 简称IMDA）已就其滥用电信频谱一事发出“要求解释”通知。

Tuas表示，该通知于周五发送给Simba，并确认IMDA尚未就是否应对该电信公司采取行动得出结论。

Simba被要求对以下指控做出回应：

在2022年至2023年期间，在约133个站点间歇性地部署了动态频谱共享技术，将2100兆赫（MHz）频段的频谱用于4G和5G覆盖，而该电信公司仅被授权将此频段用于5G。

在2023年至2026年期间，在约92个站点间歇性地使用了2340至2360兆赫频段，而Simba并未获得相关授权。

在2100兆赫频段部署动态频谱共享以及使用2340至2360兆赫频谱的行为是故意的，并得到了Simba高级管理层的批准。

该电信公司在IMDA于2023年11月14日授权之前，已于2023年在两个地点部署了5G室内无线接入网络设备。

Simba未能完全遵守IMDA的文件提交令，并且未能提交文件的行为是蓄意和故意的。

IMDA对Simba在治理和合规文化方面存在的缺陷表示担忧，并认为应在该电信公司的执照中增加额外的监管义务，以解决这些问题。

IMDA已列出多项可能的监管行动，并要求Simba就为何不应采取这些行动做出陈述。

这些行动包括暂停或取消频谱权的授予、缩短Simba的执照期限，以及处以其年营业额10%或100万新元（以较高者为准）的罚款。

IMDA也在考虑进行干预并施加监管义务，以解决其治理缺陷并防止类似行为再次发生。

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Simba表示，其打算回应“要求解释”通知，该通知的截止日期为11月16日。

该公司表示：“由于此事仍在监管机构的审议之中，且尚未有任何调查结果或确认，Tuas不打算对本公告中提出的事项发表进一步评论。”

过往事件

Tuas在2026年9月的一次财报电话会议上承认，其在授权范围外使用了频谱。管理层将此次滥用归因于硬件和软件问题的综合影响，但未作进一步说明。

在此之前，监管机构于2026年5月宣布，为调查频谱滥用问题，已暂停对Simba与M1拟议合并案的评估。Tuas曾于2025年8月提出以14亿新元收购M1的交易。

在IMDA暂停对合并案的评估后不久，Tuas与M1的母公司吉宝（Keppel）便终止了该交易。

2026年9月，吉宝重返与星和（StarHub）的谈判桌，商讨一项可能涉及M1的交易，并指出新加坡电信领域需要进行整合。据报道，在Simba提出收购要约之前，星和与M1曾在2024年就潜在的合并进行过谈判。