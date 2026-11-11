人工智能改写游戏规则，金融科技开启新篇章

Singapore FinTech Festival 2026

决策者将齐聚一堂，展开为期三天的思想碰撞与行业政策制定

业界参与者、政策制定者、高层领导、技术供应商和初创企业将于 11 月 18 日至 20 日齐聚，探讨金融科技领域的最新发展。 图片来源：GLOBAL FINANCE & TECHNOLOGY NETWORK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】正如赛车迷们期待新加坡定期的 F1 夜间赛一样，金融科技界也有其年度盛事——新加坡金融科技节 (SFF)。届时，政策、金融和科技领域的决策者将齐聚一堂，就创新理念进行合作，并为该行业制定政策。

去年的活动吸引了来自 142 个国家的 7 万名访客，创下历史新高。主办方——新加坡金融管理局 (金管局) (Monetary Authority of Singapore, MAS) 和 Global Finance & Technology Network (GFTN)——期待今年的第 11 届金融科技节也能迎来同样规模的参与者。

业界参与者、政策制定者、高层领导、技术供应商和初创企业将于 11 月 18 日至 20 日举行为期三天的讨论，探讨金融科技领域的最新发展。

今年活动的主题聚焦于全球金融以及五个备受关注的领域：科技、地缘经济、资本、人才和政策。

在科技领域，最新的发展集中在代理式人工智能、固定金额和代币化。

在地缘经济方面，全球正从单一的全球市场转向以集团为核心的世界格局。这不可避免地影响到贸易走廊、供应链、资本流动、数据基础设施和支付渠道。

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在资本方面，技术正在创造新型资产并改变市场运作方式。2026 年新加坡金融科技节将举办专题会议，探讨风险融资所面临的挑战。

任何讨论都离不开对人才的关注，以及劳动力是否能够在一个快速变化的环境中变革和适应。随着人工智能重新定义入门级工作，员工能力日益成为雇主面临的挑战。

任何关于金融科技的辩论都必须考虑到政策变化。然而，随着地缘经济和技术的变迁，金融规则手册也正在被改写。

这些主题将构成金融科技节期间讨论的背景。包括德国联邦银行的 Joachim Nagel 在内的各国央行行长将讨论如何将创新与金融稳定相结合，以及如何确保数字货币和金融体系的安全。

Ant International 的首席执行官 Peng Yang 将参与讨论金融体系的下一发展阶段。钱的规则将如何变化，稳定币和代币化将扮演什么角色？JPMorgan 的全球支付联席主管 Umar Farooq 也将加入讨论并发表观点。

一如既往，一个亟待回答的问题是：金融科技颠覆者能否规模化发展并通过盈利能力的考验。演讲者将包括 GCash 的 Martha Sazon。

GFTN 主席 Ravi Menon 和诺贝尔经济学奖得主 Michael Spence 将探讨在人工智能飞速发展背景下，就业、经济和生产力方面所带来的机遇。

副总理兼金管局主席 Gan Kim Yong 和金管局局长 Chia Der Jiun 将讨论新加坡如何作为金融政策、创新和跨境增长的枢纽发挥作用。

活动开始前，Chia 在位于中央商业区核心地带的金管局办公室接受了《商业时报》的采访，谈论了 2026 年新加坡金融科技节的目标以及金融科技行业的发展方向。

金管局的 Chia Der Jiun 预计，在今年的新加坡金融科技节上，“人工智能的应用将得到进一步的拓宽和深化”。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

代币化与支付

Chia 表示，鉴于代币化的潜力，各方面都取得了进展。金融机构也热衷于推动这一领域的发展。

为帮助生态系统的进一步发展，金管局正致力于国际合作。在新加坡国内，该监管机构也在寻求鼓励流动性的方法。

代币化包含三个层面。

顶层是数字资产，即金融资产的代币化。债券、基金和货币市场基金等金融资产已被代币化，并出现了各种用例。

第二层是稳定币等数字结算资产。Chia 指出，该领域已取得重大进展，在零售支付和批发支付领域均有用例。

越来越多的大型全球支付公司允许客户使用稳定币进行结算。银行也开始使用数字存款代币，并向企业客户提供此类代币以管理其财资业务。

第三层是基础，即机构级基础设施。随着这方面的发展，现在已有多家网络运营商提供机构级的、高度可靠的网络，这些网络具有可编程功能，能够满足监管合规要求。

今年 9 月，金管局发布了一份咨询文件，探讨稳定币发行人如何获得金管局监管的资格，以及他们必须满足哪些保障措施以支持价值稳定和用户保护。

对金管局而言，其目前的优先事项包括互操作性，以确保代表金融资产的代币可以在不同网络间转移和交易。

Chia 说：“我们的目标是继续鼓励资金流动、流动性、交易以及更多资产的代币化，当然，同时也要维持良好标准。”

人工智能及其在实践应用中的发展

与展示了许多用例的 2025 年新加坡金融科技节相比，Chia 预计今年的金融科技节将展示更多实际应用。

他表示：“鉴于人工智能领域的各种趋势，人工智能无疑将继续是 2026 年新加坡金融科技节的一大主题。我期待人工智能的应用会得到进一步的拓宽和深化。”

“我们可能会看到人工智能在非常庞大的流程中实现端到端的部署，而不仅仅是应用于某些特定或狭窄的用例。”

他补充说，金融机构可能会展示它们如何在组织内部更广泛地使用人工智能，并展示大量的用例。

这可能体现在客户互动方面，或是在协助和增强金融业专业人士的工作方面。例如，在财富管理领域，人工智能已被用于文件准备和投资组合分析，这使得顾问能有更多时间与客户交流，或在特定时间内接触更多客户。

随着对人工智能的投资不断增加，Chia 预计用户和企业将要求更清晰地解释这些投资所带来的好处、效率提升和客户成果。

人工智能作为促进公平的工具

Chia 非常关注如何确保良好的人工智能应用不会成为大型金融机构的专属。

他说：“我们不希望出现赢家通吃的局面，而是希望所有金融机构都能从中受益，从而让更多客户普遍受益。”

“我们热衷于推动人工智能的普及，其中一种方式就是通过我们的 Pathfin 平台。其核心理念是将经过验证的优秀解决方案放在平台上，以便参与的金融机构能以更低的成本发现这些方案，并更容易地采纳它们。”

该平台让参与的金融机构分享它们实施人工智能解决方案的经验，同时也能从同行的集体经验中获得洞见。

通过利用一个汇集了成熟人工智能解决方案和实施最佳实践的中央资料库，金融机构能够减少搜索、选择和有效实施人工智能解决方案所需的时间和精力。

代理式金融与代理式商务

今年，“代理式金融”和“代理式商务”成为业界的热门词。

Chia 说：“你会看到这个领域进一步发展。我预计大型科技公司将展示他们的人工智能代理、消费者代理产品，这些产品可以在你生活的方方面面提供帮助。”

他预计，一旦人类客户开始允许代理代表他们进行支付，金融机构的参与度将会加深。

“我们仍处于代理能力的相当早期阶段。一方面，有热情、迅速的采纳者，他们甚至将账户凭证交给代理，让代理代为交易。另一方面，也有知情的采纳者采取更为谨慎的立场。”

Chia 补充说，金融机构如何在与代理互动方面找到一条安全的中间道路，将是该行业面临的一大关键挑战。

他表示，这是金管局的一个重点关注领域，旨在确保涉及代理的此类交易能够安全进行。这包括严格界定授权范围，确保代理在设定的参数内行事，并且结果不会出现偏差。

Chia 指出，安全至关重要，特别是当代理式商务进一步发展，并且“代理与金融服务互动、处理资金和账户”时。

“如果出现争议，比如代理购买了错误的商品或超出预算；这些都是在代理式商务能大规模引入金融服务之前必须回答的重大问题。”

人工智能的业界标准

随着人工智能在金融科技领域的日益普及，如何应对相关风险是金管局关注的一个领域。

但答案未必是加强监管。Chia 解释说：“在人工智能领域，我们不会仓促出台规定性很强的法规，因为它是一个快速发展的领域。”

“这应是监管与推广良好实践的结合。监管旨在设定并强调主要风险、责任以及控制的必要性，而良好实践则是在与业界合作中形成的。”

业界标准将对法规形成补充。作为监管机构，金管局专注于与业界合作制定标准和分享最佳实践。例如，金管局正与金融机构和金融科技公司合作，开发一个框架，使金融服务领域的人工智能代理能够安全、可靠、稳定地执行金融任务。

同时，金管局也警惕过度监管和扼杀创新。Chia 说：“我们希望找到恰当的平衡点。金管局非常支持和促进创新。”

金管局已支持金融机构建立人工智能能力中心，以便在前台、中台和后台职能中推广人工智能解决方案。迄今为止，已成立了约 30 个这样的人工智能卓越中心。

财富管理

财富管理是金融业增长最快的领域之一。Chia 对其前景抱有审慎的信心。“从业界反馈来看，财富管理行业增长良好，市场兴趣浓厚。新加坡价值主张及其竞争优势的根本基础保持不变。”

他指出，新加坡被视为一个值得信赖的中心，拥有完善的法律体系、可预测性、亲商的环境以及监管良好的金融业。

他补充说：“我们看到金融机构正在投资于能力和财富管理，以便继续为客户提供优质的价值和服务。”

例如，金融机构一直在投资人工智能以提升对客户的价值主张，并提升员工的技能。

最近一个令人头疼的问题是富裕客户开户所需的时间。Chia 指出：“我们的标准保持不变，但一些做法繁琐且官僚，可以进一步精简。”

目前，已有近一半的新私人银行账户开设达到了一个月内完成的行业目标。Chia 表示，随着与金管局合作的金融机构正在研究技术是否可以在不增加风险的情况下进一步简化流程，未来还会有更多改进。

区域合作

金管局已与 39 个国际对应机构签署了金融科技合作协议，以促进在金融科技领域的更紧密合作，并推动各自市场金融服务的创新。

Chia 说：“我们努力撮合两国的金融科技公司和金融机构，寻找合作机会。一个国家的金融科技公司可能希望在另一个国家扩张。我们有推荐流程，会对它们进行评估，并在适当时候颁发牌照。”

并且已经取得了具体进展。例如，新加坡的一家金融科技公司与印度的一家保险公司合作，通过一个`人工智能`解决方案实现了效率和生产力的提升。

在支付领域，合作促成了支付方面的一项重大举措——Nexus 项目。在马来西亚、泰国和新加坡的国内支付系统连接后，实现了 60 秒内完成的低成本跨境零售支付。

Nexus 项目计划进一步扩张，下一步是与印度建立连接。

事实证明，新加坡金融科技节是富有成效的讨论平台。Chia 指出，它“为监管机构之间提供了对话平台，以便就新领域的法规分享看法，并探索合作机会”。