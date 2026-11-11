同一个二维码，更多顾客？腾讯连接小商户与境外钱包的策略

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腾讯旗下的跨境支付业务 TenPay Global 正致力于帮助中国小微商户接入更多境外钱包，且无需任何新的设置。

2026年上半年，TenPay Global 的服务为超过一百万来华的境外旅客提供了支持。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

自2025年9月起，中国更多的小微商户无需购买额外设备、更换二维码或注册任何新服务，即可接收游客电子钱包的付款。

腾讯旗下的跨境支付平台 TenPay Global 通过当月推出的中国跨境支付互联互通网关 (Cross-border Interconnection Payment Gateway, CPG)，将境外钱包与微信支付的商户网络连接起来。

微信支付 (Weixin Pay) 的国际名称为 WeChat Pay，是中国两大主流支付系统之一。据称，微信支付在中国已连接了数千万商户。

腾讯金融科技副总裁 Daniel Hong 表示，这种连接让小微商户能通过现有的支付设置服务外国顾客，而游客则可以使用他们在本国惯用的应用程序进行支付。

该网关经监管机构中国人民银行批准，为全球支付机构提供了一个单点接入中国二维码支付网络的通道。TenPay Global 是该网关指定的境外合作机构之一。

他补充道，2026年上半年，TenPay Global 的服务为超过一百万入境用户提供了支持。

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从2026年1月到8月，通过微信支付在中国完成的境外电子钱包交易金额和笔数同比分别增长了80.6%和81.8%。TenPay Global 未披露具体数额。

Hong 认为，除了更便捷的二维码支付外，这一增长还得益于中国240小时免签过境政策的扩大以及离境退税服务的改善。

降低壁垒，扩大接入

世界银行在2026年3月指出，数字支付的普及可以创造整体经济效益，小微商户也能更容易地获得信贷等服务。

但小微商户的交易通常金额小、利润薄，因此接入成本、新设备和手续费等费用可能使他们难以接受数字支付。

Hong 表示，TenPay Global 的服务使跨境二维码支付对于小企业、街头摊贩和个体经营者而言变得可行，因为启用这些服务的“每笔交易边际成本几乎可以忽略不计”。

收银台前的新变化 腾讯旗下的跨境支付平台 TenPay Global 通过中国的国家级支付基础设施，将境外钱包与微信支付的商户网络连接起来。 这对以下各方意味着什么…… 游客：他们无需下载微信国际版 (WeChat)，即可在中国通过自己国内常用的电子钱包在微信支付商户处付款。汇率和扣款金额会以用户的本地货币和语言显示。 商户：无需新增硬件、单独签约或更改现有二维码和结算流程，即可接受受支持的境外钱包付款。TenPay Global 会实时将来自境外钱包的付款转换为标准化的微信支付交易。

Hong 认为，向 CPG 这类共享、可互操作的基础设施发展，是金融体系“重塑”的一部分。

他说：“网关和单点集成模式提供了一种可扩展的方式来连接更多的钱包和市场”，而无需逐个市场地重建基础设施。

Hong 补充说，减少金融交易中的阻力是金融科技的核心目标之一。“对商户而言，这包括降低接受新支付方式的成本和运营负担。”

本文是与新加坡金融管理局及 Global Finance & Technology Network 的合伙业务成果。

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