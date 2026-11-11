这家新加坡银行如何为亚细安市场量身定制其人工智能工具

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不同的法规、客户需求和数字成熟度，决定了大华银行如何在该区域量身定制其人工智能解决方案

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

适合新加坡客户的方案，未必适合印尼客户。

对于一家专注于亚细安市场的银行而言，这意味着其人工智能战略需要一个“值得信赖的共同基础”，以适应各个市场的不同情况。

大华银行 (UOB) 集团技术与运营主管Lawrence Goh表示：“不同的监管环境、客户需求和数字成熟度，决定了人工智能解决方案在我们各个市场的设计、部署和治理方式。”

他举例说，印尼的法规要求处理个人数据的面向客户的人工智能应用程序必须在当地托管。该银行采用标准化的中央平台，并根据当地法规调整部署。

他补充说，像新加坡这样拥有丰富金融数据的市场，可以支持由人工智能驱动的信贷评估。

其中一个例子是该银行于2025年8月为其商业银行投资组合推出的人工智能工具B-Score 2.0。

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该工具利用超过3000个数据点，来识别新加坡商业账户中借款人困境和风险的早期迹象。他补充说，该工具正在区域内逐步推广。

新加坡第三大银行大华银行旨在成为“亚细安第一大贸易银行”，并帮助区域内企业进行跨境贸易。

在截至2025年12月31日的财年（2025财年），来自亚细安四国（Asean-4）主要市场的营业收入同比增长5%，是其最新年报中的一个亮点。亚细安四国指的是印尼、马来西亚、泰国和越南。

亚细安四国贡献了其2025财年营业收入的28.5%，是继占比过半的新加坡之后的第二大贡献来源。

奠定坚实基础

Goh表示，围绕其亚细安发展宏图，大华银行正在建立以信任、控制和可靠性为基础的技术基石。“这使我们能够在适当的时候利用区域规模优势，在必要时进行本地化，并在整个亚细安负责任地扩展人工智能的应用。”

他表示，大华银行推出的任何技术都必须能够回答同样的问题：“数据是否可信？与银行互动的对方身份是否真实？它被授权执行哪些操作？服务能否大规模地安全、稳定运行？”

随着大华银行扩展其代理式人工智能（即人工智能代理代表人类行事）的应用，这些问题将尤为重要。Goh预计，在未来两到五年内，各机构将超越实验阶段，在企业范围内大规模部署代理式人工智能。

奠定好这一基础至关重要，因为该区域的消费者正在衡量他们在财务决策上对人工智能的信任程度。

大华银行《2026年亚细安消费者情绪研究》发现，62%的消费者信任由人工智能驱动的工具能为他们的最佳利益做出财务决策，这一比例比信任其主要银行（76%）的消费者低14个百分点。

该研究于2026年6月对新加坡及其亚细安四国市场的5000名消费者进行了调查。

Goh表示，人工智能可能会改变银行业务的交付方式，但不会改变客户最看重的核心价值。

他补充道：“客户仍然希望确信他们的资金是安全的，他们的利益受到保护，并且有人对结果负责。”“成功的机构将是那些利用人工智能来增强这种信心的机构。”

本文是与新加坡金融管理局和全球金融与科技网络建立合伙业务制作。

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