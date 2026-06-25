调查显示：新加坡投资者正重塑投资组合，侧重于资本保值

他们也同样强调在公开和私募市场进行主动管理和跨资产投资

在持续的市场不确定性中，新加坡投资者似乎比区域同行明显更注重资本保值（64%对44%），反映出一种谨慎的态度。 图片来源：BT FILE

【新加坡】一家全球投资管理公司的最新调查显示，为应对地缘政治不确定性和日益加剧的市场集中度，新加坡及亚太地区的投资者正在调整其投资组合。

Schroders《2026年全球投资者洞察调查》发现，87%的区域内投资者预计未来一年市场波动性将加剧，而全球范围内这一比例为85%。

对新加坡投资者而言，这意味着他们更加重视在公开和私募市场进行资本保值、主动管理和跨资产投资。

他们似乎比区域同行明显更注重资本保值（64%对44%），这反映出在当前持续的市场不确定性中，他们采取了谨慎的态度。

从区域来看，亚太地区投资者对短期风险的警惕性略高。

Schroders亚洲客户部主管Gopi Mirchandani表示：“我们从亚洲各地投资者那里听到的反馈是一致的：在更具波动性和地缘政治不确定性的环境中，他们希望资产管理者能够灵活应变，提供专业的投资敞口，并能同时驾驭公开和私募市场。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他还观察到投资组合的构建方式正在发生显著转变。

Mirchandani说：“投资者正越来越多地从单一视角审视股票、信贷和收益，而不是将它们分门别类。重点在于结果——即韧性、实际收入和增长机会——而不是资产类别的标签。”

在2026年4月至5月期间，该研究对全球超过1000家机构投资者、财富管理公司和其他中介机构进行了调查，他们管理的总资产达72万亿美元。其中，有245名受访者来自亚太地区。

该调查于2026年初伊朗战争爆发后进行，调查发现地缘政治风险对亚太地区投资者的影响比对全球其他地区的同行更大。55%的区域内受访者认为，地缘政治局势进一步升级是未来一年最可能影响其投资组合的事件，其次是大宗商品和能源价格冲击（52%），以及经济放缓或衰退（48%）。

与此同时，集中度风险已成为一个主要担忧。仅有4%的亚太地区投资者（全球为8%）表示他们不担心指数集中度问题，而37%的投资者正转向主动管理以专门应对这一问题。

全面方针

随着投资者重新调整其投资组合，如果市场资金从人工智能和科技领域轮动出来，能源行业已成为首选。在新加坡，62%的投资者将其视为回报和多元化的来源，而整个亚太地区的比例为50%。

投资者对主动管理的信心依然强劲。70.5%的新加坡投资者认为，在不确定性中保持灵活性是主动管理的一个关键优势，而整个亚太地区的这一比例为55.2%。

该调查还揭示，投资者正日益倾向于采用一种全面的方法来审视公开和私募市场。

在通过统一框架评估公开和私募股权机会方面，新加坡投资者是全球最积极的群体之一。72%的新加坡投资者采取了全面的方法，而亚太地区的这一比例为53%。

这也反映在私人信贷的采用日益增多上。预计不持有任何私人信贷的新加坡投资者比例将从17%降至9%，而整个亚太地区（Apac）的这一比例预计将从23%降至15%。

调查还发现，在评估股票、固定收益和私募市场的收益机会时，新加坡投资者比其区域同行更倾向于采取全面的方法。62%的受访新加坡投资者将使用跨资产框架，而亚太地区的这一比例为57%。

与此同时，亚太地区的投资者在制定收益策略时，正日益将通胀防护作为优先考量。

值得注意的是，49%的区域投资者表示，获得高于消费价格通胀的实际收入是他们配置创收资产的主要原因——这一趋势在新加坡（57%）和中国（56%）尤为明显。

调查显示，对亚太地区投资者而言，下行保护（83%）和资本保值（82%）已成为最重要的投资组合优先事项。

他们也在积极地重新调整仓位，仅有5%的投资者计划维持其现有的战略配置，而全球这一比例为8%。

与此同时，54%的区域投资者正在寻找买入机会，53%正在增加美国以外的地域多元化配置，48%则转向现金和短期工具等防御性资产。