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新加坡发布适用于热带气候的数据中心液体冷却标准

该标准考虑了高温高湿带来的挑战，例如设备腐蚀

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Fri, Aug 28, 2026 · 12:41 PM
    • 此前，新加坡刚批准了200兆瓦的新增数据容量。
    • 此前，新加坡刚批准了200兆瓦的新增数据容量。 图片来源：PIXABAY

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    【新加坡】随着东南亚地区对人工智能 (Artificial Intelligence) 工作负载的需求日益增长，新加坡发布了一项适用于热带地区数据中心采用液体冷却技术的新标准。

    此前，新加坡刚批准了200兆瓦的新增数据容量。与此同时，外界也日益关注这些设施巨大的能源水资源消耗问题。

    这项名为“新加坡标准 (Singapore Standard) 726号”（简称SS 726）的新标准，建立在现有国际液体冷却标准的基础上，同时考虑了热带气候下的运营条件。

    新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡企业发展局 (企发局) (Enterprise Singapore (EnterpriseSG)) 在周四（8月27日）发布的新闻稿中表示，该标准还就如何衡量和优化用水提出了最佳实践建议。

    这两家机构通过新加坡标准理事会 (Singapore Standards Council)，并在咨询了行业参与者和专家的意见后，制定了SS 726标准。

    与传统的空气冷却不同，液体冷却利用液体来转移硬件芯片的热量，可将数据中心层面的能耗降低超过30%。

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    IMDA和企发局指出：“然而，高温高湿等热带气候条件带来了额外的挑战，包括可能影响冷却效率和可靠性的设备腐蚀问题。”

    该标准通过提供技术指南来解决这些问题，内容涵盖设计和部署液体冷却系统、管理潜在风险，以及将液体冷却与现有风冷数据中心进行集成。

    IMDA副局长 Aileen Chia 表示，液体冷却“对于支持人工智能和其他高级计算工作负载所需的高功率密度而言，正变得日益重要”。

    她补充说，当局将继续与合作伙伴共同努力，“以推动数据中心能效的极限”。

    作为迈向绿色数据中心举措的一部分，新加坡此前也已发布了“热带数据中心”标准和“数据中心IT设备能效”标准。

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