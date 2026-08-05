新加坡上市公司企业治理进入“平台期”，表现下滑；吉宝在关键指数中荣登榜首

新交所监管公司首席执行官表示，下一阶段需要董事在推动长期价值创造方面发挥更积极的作用

最新的新加坡治理与透明度指数显示，新交所上市公司的企业治理信息披露仍有改进空间。 照片：YEN MENG JIIN,《商业时报》

【新加坡】新加坡的企业治理进展似乎已进入平台期，上市公司在一项年度行业计分卡中的得分有所下降。

根据周三（8月5日）发布的最新新加坡治理与透明度指数（SGTI），新加坡交易所（SGX）上市公司的企业治理信息披露仍有很大的改进空间。

2026年的SGTI结果显示，普通类别的得分从之前的70.9分微降至69.5分。

在房地产投资信托（Reit）和商业信托类别中，平均总分为88.9分，而2025年为90.2分。2026年的得分包括73.4分的平均基础分、17.7分的平均加分和2.2分的平均扣分。

资产管理公司 吉宝 (Keppel) 在普通类别中排名第一，从去年的第二位上升。紧随其后的是 康福德高 (ComfortDelGro) 、 怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage) 、 星展银行 (DBS) 和 新翔集团 (Sats) 。

在房地产投资信托和商业信托类别中， 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust) 保持榜首位置，其次是 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 、 网联宽频信托 (NetLink NBN Trust) 、 凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 和 远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust) 。

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SGTI是由澳洲注册会计师公会、新加坡国立大学（国大）商学院旗下的治理与永续发展中心（CGS）以及新加坡董事协会联合进行的年度研究。

《商业时报》是该研究的战略媒体合作伙伴。

自2016年推出以来，SGTI一直追踪新加坡上市发行人的企业治理状况。在2026年的排名中，研究人员评估了458家上市公司和41个房地产投资信托及商业信托的信息披露情况。

评估基于各公司在2026年5月31日前发布的2025财年年度报告。其他参考来源包括可持续发展报告、公司网站、在新交所网站上发布的公告以及媒体报道。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）首席执行官Tan Boon Gin表示：“多年来，该指数不断发展，但其宗旨始终如一：描绘新加坡上市发行人的企业治理状况。”

他补充说，这份年度概览能够揭示哪些发行人在披露关联方交易和回应投资者问询等方面表现良好。

Tan是在2026年新加坡治理与透明度论坛上发表主旨演讲时说这番话的，SGTI的研究结果也在此次论坛上发布。活动期间还为排名靠前的公司颁奖，并举行了小组讨论。

这位新交所监管公司首席执行官还强调了价值创造日益增长的重要性，并指出在当前这个更加注重价值的环境中，董事会和管理层应思考衡量企业治理的目的。

此前，新加坡于今年早些时候推出了价值释放计划等举措，旨在帮助企业发挥潜力。

Tan说：“良好的治理本身不是目的。它是一个董事会为所有人创造价值的实际体现。”

“关键的十字路口”

Tan还强调，企业治理发展的下一阶段将需要董事在推动长期价值创造方面发挥更积极的作用。

他说：“在这个价值时代，我们需要敢于提出尖锐问题、挑战传统思维的董事，让公司专注于最终重要的事情：为所有股东创造可持续的价值。”

新加坡国立大学（国大）商学院治理与永续发展中心（CGS）主任Lawrence Loh教授也认为需要转变方法，他指出新加坡的企业治理格局似乎已进入平台期。

Loh教授在活动间隙接受《商业时报》采访时表示，市场已经到了一个临界点，继续沿用同样的方法将导致收益递减。

“我们正处在新加坡企业治理格局的一个非常关键的十字路口。”

他呼吁采用一种超越传统衡量标准的新视角，专注于治理如何帮助企业释放价值。

Loh教授说，虽然新加坡拥有一批治理标准高的公司，但这些公司只占市场的一小部分。他补充说，更大的挑战在于鼓励中小型市值（SMID）公司进行改进，因为它们在治理实践方面仍然落后于大型企业。

缩小差距

根据SGTI的数据，大型市值公司与中小型市值公司之间的平均得分差距从2025年的19.8分缩小到2026年的17.7分。

大型市值公司被定义为市值超过10亿新元的公司，而中小型市值公司的市值则在10亿新元及以下。

尽管差距有所缩小，但在关键的信息披露领域，大型市值公司的表现仍优于中小型市值公司，其中在披露和透明度方面的差距最大。

Loh教授指出，向中小型市值公司传达的关键信息是，加强治理符合它们自身的利益，因为这有助于它们获得更多认可、释放价值并吸引投资者。

他补充说，预计明年出台的修订版企业治理框架可能会鼓励公司采取更以价值为导向的方法，从而为市场注入一剂“强心剂”。

这位教授观察到，企业治理的衡量传统上是回顾性的，侧重于过去的表现和披露。他认为，未来需要一种更具前瞻性的方法来鼓励公司改进并发挥其潜力。

“归根结底，衡量的内容至关重要，”他说，并补充道，像治理与永续发展中心、新加坡董事协会和澳洲注册会计师公会等组织，通过SGTI等举措提供企业治理“成绩单”，发挥着重要作用。

更广泛的关注点

SGTI的评分基于一个包含五个方面的框架，评估内容包括董事会职责、股东权利、环境、社会和治理（ESG）及利益相关者、问责与审计，以及披露与透明度。

其评估框架目前正在审查中，其中包括一项提议的以市场为中心的模型，该模型将价值衡量指标纳入评估。

新交所资本市场发展部主管Chan Kum Kong表示，向价值创造的转变并非新加坡独有，日本和韩国等市场早已朝着这个方向发展。

在周三论坛的小组讨论中，他表示，这些市场的治理改革重点日益转向公司如何对待股东和创造价值。

Chan指出：“在新加坡，我们希望看到如何转变这种思维模式，尤其是在董事会层面，因为这是一项自上而下的举措。”

他补充说，新交所一直在通过股票市场发展计划与基金经理和市场分析师进行沟通，以鼓励公司“提升水平”，因为全球投资者已经习惯了日本和韩国等市场更注重股东的做法。