eToro调查：新加坡散户投资者比全球同行更看好人工智能股票

他们认为半导体和芯片制造公司将带来最强劲的回报

eToro的数据显示，2026年典型的新加坡散户投资者拥有超过三年的投资经验，投资额在5万至20万新元之间。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】与全球同行相比，新加坡的散户投资者更看好科技和人工智能股票。交易平台 eToro 的一项新调查发现，超过半数的新加坡受访者预计人工智能股价将在2026年上涨，而全球这一比例为44%。

然而，对于未来五年哪个AI细分市场将带来最强劲的回报，他们的看法存在分歧。调查显示，40%的受访者青睐半导体和芯片制造公司，其次是整合人工智能的大型科技平台（39%）和专注于人工智能优先的公司（35%）。

调查中提到的股票均为国际股票产品，包括在纽约、伦敦、香港和迪拜等证券交易所上市的股票。eToro并未将新加坡交易所上市的股票纳入调查，因为其平台目前尚不提供这些股票的交易，但计划在今年晚些时候推出。

该平台于周二（7月7日）发布的2026年第二季度《散户投资者脉搏》(Retail Investor Beat)调查，访问了包括新加坡、英国、美国和澳大利亚在内的13个国家的11,000名散户投资者。其中，1,000名受访者来自新加坡。

该调查于今年5月进行，将散户投资者定义为持有至少一种投资产品（包括股票、债券和基金）的自主或接受投资建议的投资者。

eToro的数据显示，2026年典型的新加坡散户投资者拥有超过三年的投资经验，投资额在5万至20万新元之间，其投资组合以现金、国内股票和固定收益为主，并在金融服务和科技领域有重要敞口。

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eToro新加坡及亚洲区董事总经理 Yaki Razmovich 告诉《商业时报》，调查中最让他印象深刻的是受访者对本国人工智能前景的信心。

超过四分之一的新加坡投资者认为，他们的祖国在引领全球人工智能竞赛方面处于最佳位置，这使得新加坡仅次于全球超级大国美国（56%）和中国（52%），位居第三。

Razmovich说：“这种高度的信心得益于政府对人工智能的投资、吸引像Micron这样的顶尖人工智能公司在新加坡发展，以及提升劳动力使其具备人工智能双语能力的支持。”

他补充说，新加坡在全球人工智能准备度排名中的强劲表现也增强了这种信心，并指出，在准备度方面，新加坡在亚太地区排名第一，全球排名第二。

投资者押注科技股

这种乐观情绪反映在本地散户投资者对科技股的持续青睐上，科技行业仍然是投资者最倾向于增加投资的领域。

科技行业已连续四个季度位居榜首，有27%的投资者将其视为首选投资行业。

现有的科技股持仓也稳步上升，第二季度有57%的新加坡散户投资者持有该行业的投资，高于第一季度的55%和2025年第四季度的54%。

在新加坡，预计“科技七巨头”（Magnificent Seven）股票——即Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia和Tesla——将跑赢大盘的散户投资者比例，在2026年第二季度也从第一季度的41%回升至45%，恢复到了2025年第四季度的水平。

eToro市场分析师 Zavier Wong 表示，投资者情绪的复苏意义重大。他指出，尽管存在关税不确定性和地缘政治动荡的背景，但科技行业仍取得了非凡的增长。

他说：“随着SpaceX新近上市，以及OpenAI和Anthropic都预示着将在今年晚些时候上市，市场上有一批清晰可见的新公司即将涌现，这将继续吸引投资者的关注。”

Wong补充说，越来越多领先的人工智能企业正在新加坡建立业务，将这个城市国家作为其运营基地。

他说：“以OpenAI承诺投资3亿新元为例。这里有人才，有资本渠道，而且地处美中两个主导人工智能大国之间，这赋予了新加坡一个在本区域内其他任何地方都难以复制的角色。”他补充说，这有助于解释本地投资者为何有如此坚定的信念。

尽管地缘政治持续动荡，这种信心也转化为了稳健的投资行为。

在2026年第二季度，36%的新加坡散户投资者增加了对投资组合的投入，而58%的投资者则维持现有配置。这些数据与第一季度基本持平，当时有36%的投资者增加投入，57%的投资者保持不变。

Razmovich说：“市场波动并未阻止新加坡投资者参与市场。相反，我们看到的是经过深思熟虑的投资组合再平衡，因此，本季度增加资产配置的投资者多于减少配置的投资者。”

当被问及什么因素会让他们更有信心增加股票配置时，近一半（44%）的新加坡散户投资者将经济状况改善列为关键因素。

地缘政治不确定性降低以及市场回调后更具吸引力的估值也是首要考虑因素，这两个因素各有37%的投资者提及。