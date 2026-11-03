新加坡加快IPO流程，新交所监管公司将接管上市审核职能

上市申请将在6至8周内获批；新加坡金融管理局 (金管局) 仍负责监管《证券与期货法令》的招股说明书要求并授予豁免。

新交所监管公司将接管主板和环球上市板上市申请的招股说明书审核职能。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】监管机构正在简化在新加坡交易所 (SGX) 主板及其新的环球上市板的公开上市途径，将首次公开售股 (IPO) 审核归于单一联系点，并承诺在六到八周内完成审核。

从2027年1月4日起，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 将被授权审核主板和环球上市板 (GLB) 的上市申请及招股说明书。

IPO流程的这些变更是根据股市检讨小组 (EMRG) 的建议而做出的，旨在简化上市程序并鼓励更多本地公司上市。该小组成立于2024年8月，旨在研究新加坡股市的发展。

此前，准发行人必须先就其上市资格与新交所监管公司接洽，再另外向新加坡金融管理局 (金管局) 提交招股说明书以供审核。

之后，由独立金融界专业人士组成的上市咨询委员会 (LAC) 将会提供意见。

根据周二（11月3日）宣布的新框架，新交所监管公司将作为处理所有准发行人招股说明书和上市申请的单一联系点。新交所监管公司表示，单一联系点有望在保持审核质量的同时，简化审核流程。

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该公司的目标是在六到八周内处理所有完整的上市申请，并「预计申请可在该时间范围的较短时间内完成大部分审核」。在现有安排下，新加坡上市申请的时间表是「可变的」，「从六周起」。

新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 表示，在瞬息万变的市场环境和情绪中，上市窗口期可能在几周内开启和关闭。

他补充道：「必须与多个监管接触点打交道，这为上市过程增加了阻力和不确定性——包括上市时间表——并可能导致成功上市与错失良机之间的差异。」

更短的时间表将使新交所的流程与美国纳斯达克 (Nasdaq) 等交易所看齐。新交所已通过环球上市板与纳斯达克建立了双重上市渠道。

纳斯达克的上市申请通常需要四到六周的处理时间，另需一到两周才能获得正式批准。

环球上市板于2025年11月宣布设立，旨在创建一个跨境双重上市框架，让公司能通过一套单一的上市文件同时在纳斯达克和新交所上市。申请公司须满足最低20亿新元的市值要求。

在截至6月30日的最新财年中，新交所共收到24份首次公开售股 (IPO) 或反向收购 (RTO) 的申请，比2025财年收到的17份申请跃升了41%，是2024财年提交的6份申请的四倍。

尽管兴趣渐浓，但申请数量仍落后于亚太地区两个最繁忙的IPO市场——印度和香港。今年到目前为止，已有超过200家公司在印度上市，其中包括其迄今为止最大规模的IPO：Jio Platforms 价值32亿美元的上市项目。

在香港，2026年前九个月共有118宗新上市，比去年同期统计的69宗IPO多出约71%。

在此之前，市场一直呼吁设法改善新上市公司的IPO后表现。截至7月底，今年在新交所上市的六家公司中，有五家的交易价格低于其发行价。

这些变更将适用于所有寻求在新交所主板或环球上市板上市的企业、商业信托或房地产投资信托 (Reits)。

新交所监管公司也将解散上市咨询委员会 (LAC)。该委员会最初成立于2015年，旨在解决外界对新交所在上市政策制定和审核过程中独立性的担忧，当时新交所监管公司尚未成立。

新交所监管公司将继续通过其“监管者之言”专栏中的评论向市场发布指引。此外，它还公布有关上市申请的决定，以帮助潜在发行人了解法规的适用方式。

合并模式下金管局的角色

Tan 表示，新加坡金融管理局 (金管局) 将继续负责制定《证券与期货法令》(SFA) 下的招股说明书要求并批准豁免。必要时，金管局还将调查潜在违规行为并采取执法行动。

在监管方面，金管局仍将对新交所监管公司进行定期检查，同时监督本地交易所的表现。除此之外，金管局也将继续监督新交所监管公司的监管职责。

Tan 补充说，从历史上看，新交所监管公司和金管局的审核是「一枚硬币的两面」。「我们双方都会审查发行人的风险因素、利益冲突、财务状况、主要高管以及法律法规的合规情况。」

他说，新流程将使新交所监管公司能够同时从两个角度进行审核，以改善发行人和市场专业人士的体验。

新加坡金融管理局 (金管局) 资本市场助理局长 Lim Tuang Lee 表示，将上市审核职能整合到新交所监管公司，是旨在加强新加坡股市的一系列全面措施的一部分。

“具建设性”的举措

CGS International Securities Singapore 首席执行官 Malcolm Koo 形容这项简化流程的举措是「具建设性的」。他表示，单一途径将减少重复工作，并为审核时间表提供「更大的确定性」。

但他也指出，更广泛市场生态系统中的估值也是吸引更多公司上市的关键。

星展银行 (DBS) 全球股票资本市场主管 Art Karoonyavanich 告诉《商业时报》(BT)，归根结底，市场的需求、投资者深度和流动性，对于交易所能否长期吸引IPO仍然至关重要。

尤其是环球上市板，可以帮助提升在新加坡进行的发行项目的区域影响力。

Karoonyavanich 补充说：「（潜在）发行人可能需要看到一些（在环球上市板上）成功的关键上市项目，这些项目在IPO后交易良好，才能激励更多公司前来上市。」

Koo 和 Karoonyavanich 都指出，在环球上市板上市的公司须满足最低20亿新元的市值要求，这本身就具有「选择性」，意味着只有基本面强劲的公司才能上市。

Koo 表示，因此，那些既看重美国市场的深度，又希望接触新加坡和亚细安投资者的「较大型亚洲成长型公司」，便是环球上市板的目标客户。

共有六名答复者就新交所监管公司去年提出的问题，对其上市框架的咨询提交了意见。

答复者包括 CGS International Securities Singapore、Rajah and Tann Singapore、RHTLaw Asia、WongPartnership 和 Allen and Gledhill。其中，Allen and Gledhill 征求了七家金融机构的意见，包括 DBS Bank、Deutsche Bank (Singapore)、JPMorgan Securities Asia、OCBC、UOB 和 UOB Kay Hian。最后一名答复者要求匿名。