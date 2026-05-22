中东局势展望谨慎，新加坡股市收高，海指涨0.4%

Keppel领涨蓝筹股指数

整体市场上涨股以330比244领先下跌股，成交量达14亿股，成交额为20亿新元。 《商业时报》资料图

【新加坡】尽管旨在结束中东冲突的美伊和平谈判正在进行，投资者仍持谨慎态度，但新加坡股市周五（5月22日）依然收高。

基准海峡时报指数 (STI) 上涨0.4%，或22.44点，收于5068.15点。

Keppel 领涨新加坡蓝筹股指数，上涨4.7%或0.49新元，收报10.91新元。这家资产管理公司周五上午证实，拟议将M1电信业务出售给Simba Telecom的交易已告吹。

海指成份股中表现最差的是 Singtel ，该股下跌2.3%或0.11新元，收于4.59新元。

本地三大银行股皆收高。

DBS 上涨0.6%或0.35新元，收报62.10新元； OCBC 上涨0.9%或0.20新元，收报23.53新元； UOB 微涨0.03%或0.01新元，报37.70新元。

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在iEdge新加坡次级50指数中， CSE Global 是最大上涨股，攀升10.3%或0.16新元，收报1.71新元。与此同时， Frencken Group 是最大下跌股，下滑4.8%或0.15新元，收报2.96新元。

全场上涨股以330比244领先下跌股，成交量达14亿股，成交额为20亿新元。

主要区域股指均呈涨势。

香港恒生指数涨0.9%，日本日经225指数涨2.7%，韩国综合股价指数涨0.4%，马来西亚富时综合指数涨0.3%。

私人银行 Bank J Safra Sarasin 的首席经济师 Karsten Junius 博士表示，在伊朗战争的背景下，强劲的企业盈利是整体股市展现韧性的一个关键原因。

他指出，医疗保健行业仍可能从盈利预测的积极修正中受益。

他补充说：“在近期表现不佳后，该行业目前正受到估值具吸引力和盈利预测向好等综合因素的支撑，这是自2025年中期以来首次出现的情况。”