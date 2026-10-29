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业内观察人士：新加坡吸引全球资本的轻松时代已告终结

对于考虑迁址的公司而言，税收优惠通常并非决定性因素

Benicia Tan

Published Thu, Oct 29, 2026 · 02:12 PM
    • 左起：Dentons Rodyk 的 Ng Chun Ying；Dentons Rodyk 的 Emily Low；新加坡管理大学的 Dan W Puchniak 教授；Schroders 的 Gopi Mirchandani；华侨银行 (OCBC) 的 Selena Ling；以及 Dentons Rodyk 的 Mark Wong。
    • 左起：Dentons Rodyk 的 Ng Chun Ying；Dentons Rodyk 的 Emily Low；新加坡管理大学的 Dan W Puchniak 教授；Schroders 的 Gopi Mirchandani；华侨银行 (OCBC) 的 Selena Ling；以及 Dentons Rodyk 的 Mark Wong。 图片来源：DENTONS RODYK

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】Schroders 亚洲客户部主管 Gopi Mirchandani 表示，新加坡吸引资本和人才的“低垂果实”时代已经过去。仅仅在此设立办公室或派驻人员已不再足够。

    在周三（10月28日）举行的 Dentons Rodyk 2026 年度对话会上，与会者表示，企业越来越希望在能够提供长期稳定性的地区，建立实质性的运营、派驻高层决策者并拥有投资专长。

    该小组讨论的核心议题是如何将全球资本稳固在新加坡，由 Dentons Rodyk 的高级合伙人 Mark Wong 主持。讨论会在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行。

    Mirchandani 表示，随着企业在选择最高价值职能部门的所在地时变得更加挑剔，新加坡的“法治、稳定、可预测性和优秀的人才库”以及税收优惠等因素仍然至关重要。

    华侨银行 (OCBC) 首席经济学家 Selena Ling 表示，虽然在地缘政治不确定的背景下，新加坡被视为避风港，但不能将其备受信赖的地位视为理所当然。“这是否意味着我们未来将永远享有这种信任或避风港地位？我想说，别高兴得太早。你实际上必须为此付出极大的努力，”她补充道。

    Ling 指出，新加坡采取了多管齐下的策略，在吸引投资组合、财富和管理资金流入的同时，也在基础层面吸引外国直接投资。她指出，吸引投资与吸引包括资金管理、企业职能、管理决策和人才在内的整个生态系统是相辅相成的。

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    与此同时，新加坡管理大学杨邦孝法学院的 Dan W Puchniak 教授指出，在新加坡注册成立并不能使公司免受外国审查。他以社交媒体公司 TikTok 和快时尚零售商 Shein 的经历为例，并补充说，公司的供应链、所有权结构和数据存储位置正变得越来越重要。

    保持竞争优势

    虽然税收优惠帮助新加坡吸引了资本，但与会者指出，对于考虑迁址的公司而言，这通常并非决定性因素。

    Dentons Rodyk 高级合伙人兼税务业务主管 Ng Chun Ying 表示，尤其是大型企业，已普遍承认它们必须在某个地方缴纳最低水平的税款。“现在的重点已转向努力实现税收确定性、尽量减少税务纠纷以及双重征税风险，”她指出。Ng 补充说，马来西亚和泰国仍然是比新加坡成本更低的替代选择，并且也推出了税收优惠来吸引投资。

    然而，她指出，随着全球最低税的推出（该税制对年收入至少为7.5亿欧元（约合8.355亿美元）的企业设定了高达15%的税率），竞争的焦点已从税收转向财政支持。Ng 提到了新加坡基于支出的可退还投资税收抵免计划，并补充说，凭借其强大的财政实力，新加坡在提供此类支持方面处于有利地位。

    讨论小组还探讨了新加坡的可变资本公司（Variable Capital Company, VCC）架构，该架构旨在为广泛的资产类别设立投资基金。VCC 架构在一些高净值个人和家族办公室中颇受欢迎，它允许创建独立的基金，以便基金经理可以汇集资产进行私人投资，或代表客户管理单个子基金。

    Dentons Rodyk 高级合伙人、投资基金与家族办公室业务联席主管 Emily Low 表示，由于 VCC 只能由设在新加坡的基金经理管理，这在新加坡创造了“更具实质性”的基金管理业务。

    她补充说，尽管新加坡的 VCC 架构现已成熟，但国家仍需深化其基金管理能力并加强治理标准。

    华侨银行的 Ling 表示，从更广泛的层面来看，吸引全球资本到新加坡对国内经济和中小型企业（small and medium-sized enterprises, SME）都有利。“中小型企业的发展仍然与跨国公司（multinational corporations, MNC）和全球经济的健康状况紧密相连，因此我认为我们无法将它们完全分开。我们只是必须更努力地关注过去我们未曾关注的方面。”

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