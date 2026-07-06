华侨银行：新加坡股市上涨，新股上市门槛随之提高

强劲的资本市场重估了本地股票的价值，导致投资者在支持新股上市时更为挑剔

OCBC对2026年下半年的新加坡股市维持“增持”评级，指出尽管近期有所上涨，但其估值仍具吸引力且不算过高。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】OCBC表示，新加坡的首次公开募股（IPO）市场可能面临更高的门槛，因为价值65亿新元的股票市场发展计划（EQDP）推高了现有新加坡上市公司的估值，这使得新上市公司更难脱颖而出。

OCBC股票研究主管 Carmen Lee 表示，尽管新加坡交易所（SGX）的许多上市公司表现良好且估值仍具吸引力，但新的IPO现在需要提供可观的估值折扣或具有吸引力的增长故事，才能吸引投资者资金。

她补充道：“大多数公司上市时，都希望定价与市场水平完全一致，而挑战就在于此，因为除非你能实现20%的盈利增长或类似水平，否则很难证明该估值的合理性。”

Lee 是在周一（7月6日）一场关于该银行对新加坡股市展望的媒体吹风会上发表上述言论的。

该银行的报告 指出，自EQDP于2025年2月实施以来，资本市场已经走强，推动了对本地股票的重新估值。

Lee 表示，这次重新估值为二级市场的投资者创造了更多机会，从而降低了新IPO的吸引力。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

即便如此，她预计今年下半年将迎来更广泛的IPO储备，其中包括来自“更有趣”行业的公司。

“届时，更多样化的IPO将进入市场，我们希望估值足够有吸引力，从而为投资者带来更成功的IPO体验。”

她补充说，更高的多元化程度将有益于市场。有关方面正在努力吸引更多海外公司上市，这将拓宽新加坡的IPO格局，使其不再局限于传统的本地公司基础。

Lee 发表此番评论的背景是，稳健的IPO储备尚未转化为更强劲的上市后表现。包括 JustCo 在内，数家今年上半年上市的公司股价回报平平。

对新加坡股票持“增持”评级

尽管存在地缘政治紧张和通胀担忧再起，该银行仍对2026年下半年的新加坡股票维持“增持”评级，理由是尽管近期有所上涨，其估值仍具吸引力且不算过高。

OCBC还预计，在持续的宏观经济不确定性中，新加坡股票将因其防御性特征和新加坡元的强势而继续脱颖而出。

该行指出，对人工智能相关基础设施的持续大量投资将使该行业成为一个关键的长期结构性驱动力，并影响未来几年的资本配置。

该银行也看好工业股，指出该行业的许多公司处于有利地位，可以从长期结构性增长趋势中受益。该行补充说，来自中东的积极进展也对该行业构成支持。

OCBC股票研究分析师 Ada Lim 表示：“对于有眼光的投资者来说，工业领域本身可能存在大量选股机会，因此我们将继续建议投资者保持选择性，并坚持投资优质公司。”

她指出，工业股是新加坡市场的第三大板块，提供了投资于广泛基础行业和动态的机会。

OCBC的研究团队指出，自今年年初以来，新加坡房地产投资信托（Reits）持续表现不佳。

中东冲突爆发后，由于对通胀压力的担忧以及市场对美国联邦储备局政策利率路径预期的重大变化，回报率进一步分化。

OCBC高级股票研究分析师 Andy Wong 表示，投资者应保持选择性，关注那些“有能力实现可持续且强劲的每单位派息（DPU）增长”的信托。

股票精选

OCBC对2026年下半年持积极展望，并列出了15只首选新加坡股票：

Bumitama Agri

CapitaLand Ascendas Reit

CapitaLand India Trust

CapitaLand Investment Trust

CapitaLand Integrated Commercial Trust

Hong Leong Asia

Keppel DC Reit

Keppel

Netlink NBN Trust

Q&M Dental Group

Sembcorp Industries

SIA Engineering

ST Engineering

Singtel

UOL Group

这些股票的潜在上涨空间在12.7%至52.2%之间。

Lee 表示，这些精选股票旨在涵盖广泛且多元化的行业。鉴于银行股股价表现强劲，它们大多未被纳入；此次配置涵盖了房地产、消费、医疗保健和家居相关股票。

Lee 补充道：“医疗保健也将在我们的股票（精选）中继续占据非常主要且重要的位置，因为我相信这是关键的结构性主题之一。”

她指出，除了人工智能，生物技术也可能成为一个日益重要的增长领域。

OCBC是Foundation Healthcare即将进行的IPO的联席账簿管理人和承销商之一，该公司将于周三挂牌交易。