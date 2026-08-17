前星展银行总裁Piyush Gupta：新加坡金融业须摒弃避险心态，勇于创新以保持领先地位
成功建立新加坡金融体系的经验，容易导致“过度注重稳定”
- Piyush Gupta在其新书发布会上表示，创新与稳定之间的张力在金融服务业尤为突出。 照片来源：CMG
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【新加坡】银行业资深人士Piyush Gupta表示，为了保持领先地位，新加坡金融业必须持续创新，不能规避风险。
这位前星展银行（DBS）总裁表示，鉴于新加坡需要维护其声誉，在建立强大金融体系方面取得的成功，容易导致其“过度注重稳定”。
他表示：“但与此同时，你必须认识到，当今世界的变革步伐非同寻常。现在正是我们必须像1960年代和70年代那样大胆的时候。”
Gupta是于周一（8月17日）在新加坡国立大学（国大）为其新书《Singapore’s Financial Sector: How did we arrive, how do we thrive?》举行的发布会上发表上述言论的。
这本书基于他2025年在国大政策研究所发表的三场讲座。这些讲座涵盖了新加坡金融业的演变、新技术带来的影响，以及新加坡如何继续保持其作为全球金融中心的地位。
他指出，创新与稳定之间的张力在金融服务业尤为突出——尽管该行业可以快速创新，但鉴于其处理的是普通民众的资金，必须注意维护信任。
他表示：“在这个行业，信任不是一种软性美德，信任本身就是产品。”
他指出，在这方面，新加坡在平衡创新与稳定方面“做得非常出色”，并且需要继续这样做，以便为未来做好定位。
国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席Chee Hong Tat也表达了同样的看法。
同样在该书的发布会上，Chee Hong Tat表示，新加坡在寻求新机遇时必须准备好承担经过计算的风险。
他表示：“并非每一项挑战或尝试都有既定的方案或清晰的路线图。有时候，我们需要愿意尝试新的想法和方法，并接受在此过程中的一些失败。”
他列举了全球上市板（Global Listing Board）的成功，该机制允许公司同时在纳斯达克和新加坡交易所上市；以及旨在提振本地股票市场的65亿新元股市发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）。
Gupta最初觉得新加坡“作为一个体系，所承担的风险不如我预想的那么多”，但他注意到了近年来在风险承担方面取得的后续成功，例如EQDP。
他表示：“我们正采取与几十年前类似的平衡立场和风险，这一事实令我感到非常振奋——事实是，我们行业的变革步伐正在持续加速。”
与此同时，构建下一代金融基础设施的全球竞赛已经展开。
例如，香港已率先成为首个推出法币支持的数字货币的市场。因此，Gupta建议新加坡应探索推出由新元支持的稳定币。
他表示：“新加坡的优势一直在于我们比任何人都更善于走好这根钢丝绳。”
“未来掌握在我们手中——但前提是我们必须日复一日地努力去赢得它。”
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