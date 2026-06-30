The Business Times
business-time-50

因Optus事件及新加坡网络中断事故，新电信CEO 2026财年薪酬下降17%至680万新元

其他主要高管的薪酬同比下降11.9%

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Tue, Jun 30, 2026 · 11:01 AM
    • 新电信首席执行官 Yuen Kuan Moon 在2025财年的收入为820万新元。
    • 新电信首席执行官 Yuen Kuan Moon 在2025财年的收入为820万新元。 图片来源：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】由于其澳大利亚子公司Optus发生的“三零”事件以及新加坡的网络中断事故，新电信首席执行官 Yuen Kuan Moon 在2026财年的薪酬被削减16.9%，降至680万新元。

    在2025财年的薪酬为820万新元

    新电信在周二（6月30日）发布的年度报告中表示：“在评估截至2026年3月31日的年度业绩并为集团首席执行官确定适当的薪酬方案时，董事会考虑了年内发生的Optus‘三零’事件以及新电信新加坡网络中断事故。”

    出于同样的原因，其他主要高管的薪酬也下降了11.9%，至2590万新元。

    2025年9月，Optus在一次网络升级后发生服务中断，导致用于处理危及生命情况和紧急事件的紧急求救电话“三零”热线被屏蔽。

    一项审查发现，该事件导致两人死亡。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    另外，新电信的新加坡用户在今年三月也受到了多次网络中断的影响。其中，3月16日发生的最大规模中断导致用户超过六小时无法使用网络服务

    新电信表示：“为应对（‘三零’事件和新加坡网络中断事故），集团将继续专注于恢复客户信任、提高服务可靠性，并加强其各项业务的运营韧性。”

    财务表现强劲，薪酬依然削减

    尽管该电信公司在2026财年财务表现强劲，其高管薪酬仍然遭到削减。

    集团净利润从去年同期的40亿新元增至56亿新元，增幅为39.5%。这主要得益于出售Airtel股份所带来的28.4亿新元净特殊收益的提振，但部分收益被主要来自澳大利亚的各项拨备所抵消。

    基础净利润同比增长12%，达到28亿新元。

    在新电信出售其在泰国能源开发商Gulf Development价值10亿新元的股份后，其资产回收策略Singtel28已筹集68亿新元，接近90亿新元的中期目标。

    成为一家由人工智能驱动的电信公司

    Yuen表示，为在竞争中脱颖而出，该电信公司将加倍投入其数字基础设施和平台。

    他补充道：“我们预见自己将从一个基本上是传统的电信集团，演变为一个专注于亚洲、在数字基础设施和服务领域的全球参与者。”

    集团计划实现此目标的方式之一，是利用其近期收购的数据中心运营商STT GDC所带来的规模效应，同时对旗下数字基础设施部门Nxera和主权人工智能云服务提供商RE:AI进行洗牙。

    推动这一转型的是人工智能。

    Yuen表示：“我们一直系统性地在各项运营中采纳和整合人工智能，以提高生产力、增强韧性并改善客户体验。”

    他表示，此外，几乎所有新电信在新加坡的员工都接受了人工智能基础知识培训，并指出公司正在培养能够在真实商业场景中应用人工智能的人才。

    “人工智能将增强我们的竞争决心，发现新的增长和价值来源，并巩固我们作为该地区领先的数字基础设施和服务提供商的地位。”

    年度报告发布后， 新电信 股价周二收盘于4.41新元，下跌0.7%，即0.03新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SingtelCEO payCEOs

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The freehold corner site in Lorong Liput is near Holland Village MRT station.

    Three Holland Village shophouses sold for S$70 million to Tat Lee Bank’s Goh family unit

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    After the divestment of White Sands mall (above), FCT’s retail portfolio will comprise eight suburban properties. 

    Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More