因Optus事件及新加坡网络中断事故，新电信CEO 2026财年薪酬下降17%至680万新元

其他主要高管的薪酬同比下降11.9%

新电信首席执行官 Yuen Kuan Moon 在2025财年的收入为820万新元。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】由于其澳大利亚子公司Optus发生的“三零”事件以及新加坡的网络中断事故，新电信首席执行官 Yuen Kuan Moon 在2026财年的薪酬被削减16.9%，降至680万新元。

他在2025财年的薪酬为820万新元。

新电信在周二（6月30日）发布的年度报告中表示：“在评估截至2026年3月31日的年度业绩并为集团首席执行官确定适当的薪酬方案时，董事会考虑了年内发生的Optus‘三零’事件以及新电信新加坡网络中断事故。”

出于同样的原因，其他主要高管的薪酬也下降了11.9%，至2590万新元。

2025年9月，Optus在一次网络升级后发生服务中断，导致用于处理危及生命情况和紧急事件的紧急求救电话“三零”热线被屏蔽。

一项审查发现，该事件导致两人死亡。

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另外，新电信的新加坡用户在今年三月也受到了多次网络中断的影响。其中，3月16日发生的最大规模中断导致用户超过六小时无法使用网络服务。

新电信表示：“为应对（‘三零’事件和新加坡网络中断事故），集团将继续专注于恢复客户信任、提高服务可靠性，并加强其各项业务的运营韧性。”

财务表现强劲，薪酬依然削减

尽管该电信公司在2026财年财务表现强劲，其高管薪酬仍然遭到削减。

集团净利润从去年同期的40亿新元增至56亿新元，增幅为39.5%。这主要得益于出售Airtel股份所带来的28.4亿新元净特殊收益的提振，但部分收益被主要来自澳大利亚的各项拨备所抵消。

基础净利润同比增长12%，达到28亿新元。

在新电信出售其在泰国能源开发商Gulf Development价值10亿新元的股份后，其资产回收策略Singtel28已筹集68亿新元，接近90亿新元的中期目标。

成为一家由人工智能驱动的电信公司

Yuen表示，为在竞争中脱颖而出，该电信公司将加倍投入其数字基础设施和平台。

他补充道：“我们预见自己将从一个基本上是传统的电信集团，演变为一个专注于亚洲、在数字基础设施和服务领域的全球参与者。”

集团计划实现此目标的方式之一，是利用其近期收购的数据中心运营商STT GDC所带来的规模效应，同时对旗下数字基础设施部门Nxera和主权人工智能云服务提供商RE:AI进行洗牙。

推动这一转型的是人工智能。

Yuen表示：“我们一直系统性地在各项运营中采纳和整合人工智能，以提高生产力、增强韧性并改善客户体验。”

他表示，此外，几乎所有新电信在新加坡的员工都接受了人工智能基础知识培训，并指出公司正在培养能够在真实商业场景中应用人工智能的人才。

“人工智能将增强我们的竞争决心，发现新的增长和价值来源，并巩固我们作为该地区领先的数字基础设施和服务提供商的地位。”

年度报告发布后， 新电信 股价周二收盘于4.41新元，下跌0.7%，即0.03新元。