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新电信下半财年净利下滑20.9%至22亿新元；对澳洲合作伙伴入股Optus持开放态度

核心盈利上涨10.6%至14亿新元；提议派发每股0.185新元的创纪录年度股息

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Therese Soh

Therese Soh

Published Thu, May 21, 2026 · 08:19 AM — Updated Thu, May 21, 2026 · 05:55 PM
    • 新电信全年每股收益（EPS）为0.3398新元，高于上一财年的0.2434新元。
    • 新电信全年每股收益（EPS）为0.3398新元，高于上一财年的0.2434新元。 照片：商业时报资料

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    [新加坡] Singtel 于周四（5月21日）公布，其截至3月31日的下半财年净利润为22亿新元，较去年同期的28亿新元下滑20.9%。

    这相当于每股收益（EPS）为0.1335新元，低于去年同期的0.1688新元。

    该股在盘中交易一度下跌7.4%或0.37新元，至4.65新元。收盘时下跌6.4%或0.32新元，报4.70新元，成交量达1.181亿股。

    该电信公司在业绩发布会上表示，其下半财年盈利下滑主要是由于其印度联营公司Airtel的特殊收益减少所致。

    若剔除特殊项目，集团的核心净利润同比增长10.6%，从去年同期的13亿新元增至14亿新元。

    运营支出从54亿新元增至56亿新元，主要原因是为合规和网络弹性进行了投资。

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    由于外汇和公允价值损失，净财务费用从1.67亿新元增加16.6%至1.95亿新元。

    下半财年营收为74亿新元，同比增长2.7%，高于去年同期的72亿新元。

    董事会提议派发每股0.103新元的终期普通股息，截至3月31日的财年总额为17亿新元。这包括每股0.07新元的核心股息和每股0.033新元的价值实现股息。

    这使得新电信的全年总股息达到每股0.185新元的创纪录水平。

    全年业绩

    在2026财年，集团净利润从2025财年的40亿新元增长39.5%至56亿新元。

    这主要得益于出售Airtel股份带来的28.4亿新元净特殊收益，但部分被主要来自澳洲的各类拨备所抵消。

    在区域联营公司Airtel和AIS，以及运营公司NCS、Digital InfraCo和Optus增长的推动下，新电信的核心净利润同比增长12.1%，从25亿新元增至28亿新元。

    其全年每股收益（EPS）为0.3398新元，高于上一财年的0.2434新元。

    营收基本保持稳定，从之前的141亿新元微增0.8%至143亿新元。

    在2026财年，新电信采取了与其Singtel28目标一致的战略和资本管理举措。这些举措旨在为集团定位，以开发新的收入杠杆、寻求新的增长机会并提高资本效率。

    这些举措包括与KKR收购ST Telemedia全球数据中心以加速其数字基础设施战略、已产生39亿新元的资产回收，以及旨在提高灵活性的新电信特别折扣股票转让活动

    在周四发布的另一份声明中，新电信表示，对于澳洲合作伙伴收购Optus的少数股权持开放态度。

    新电信全资拥有Optus，其少数股东一直对这项对陷入困境的澳洲电信公司的投资表示担忧，原因是去年发生的紧急呼叫中断事件导致了人员伤亡。

    在2025年11月的一次媒体吹风会上，新电信集团总裁Yuen Kuan Moon指出，过去五年公司已在Optus投入了90亿澳元（合77亿新元）的资本支出。

    2027财年展望

    新电信计划继续执行其Singtel28战略，以发展其数字基础设施和服务。公司还正在重新定位，目标成为拥有约2.8吉瓦设计容量的全球数据中心运营商。

    公司指出，Nxera位于大士（Tuas）的58兆瓦数据中心设施已基本完全签约，其区域数据中心也呈现“强劲的吸纳率”。

    其数字服务部门NCS正专注于加速人工智能在公共部门、国防、国土安全、医疗保健、交通、电信和金融服务等领域的应用。

    由于中东地区的不确定性，公司对2027财年的近期展望“更为谨慎”，预计息税前利润（EBIT）的增长将在低至中个位数之间。

    集团表示，由于在中东没有业务运营，其对该地区危机的直接风险敞口有限。然而，集团指出，其大部分主要市场是能源净进口国，“易受全球能源价格波动的影响”。

    新电信表示：“尽管现有的长期电力合同应有助于减轻这种风险，但可能会产生二阶影响，表现为通胀压力导致运营成本上升、消费者和企业支出疲软以及经济增长放缓。”

    “这将影响集团因其运营所在区域货币波动而产生的外汇风险，从而进一步影响折算后的盈利。”

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