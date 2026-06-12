SpaceX创下750亿美元创纪录IPO，散户投资者可转向ETF投资太空经济

专业人士表示，此类基金不应被仅仅视为持有Elon Musk公司股票的替代品。

专注于太空领域的交易所交易基金（ETF）可以通过零售经纪平台购买，其方式与购买美股和美国基金类似。 图片来源：路透社

【新加坡】随着SpaceX于周五（6月12日）在纳斯达克首次亮相，散户投资者可将目光投向以太空为主题的交易所交易基金（ETF），以此作为投资不断扩张的太空经济的另一种方式。

SpaceX备受期待的首次公开募股（IPO）估值达到创纪录的1.77万亿美元，这激起了投资者的浓厚兴趣，他们渴望投资Elon Musk的火箭、卫星和人工智能企业。

Longbridge的一位发言人将此次IPO形容为“近期最受期待的上市活动之一”，并指出新加坡投资者一直密切关注该公司的动态。

这股热潮也吸引了人们对提供更广泛太空经济敞口的投资的关注。

放眼SpaceX之外

DBS消费银行部新加坡投资产品主管Chua Yi Wen表示：“与太空相关的ETF为投资参与太空和航空航天业的公司提供了一种途径。”

追踪该领域一篮子上市公司的基金包括ARK Space & Defense Innovation ETF和Tema Space Innovators ETF。

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Chua补充道：“如果客户希望投资SpaceX，但又不想直接购买其股票，一些与太空相关的ETF已将对该公司的投资敞口整合到其投资组合中。”

投资者可以通过零售经纪平台购买这些ETF，方式与购买美股和美国基金相同。

行业ETF的表现

但投资专业人士提醒，不要将ETF简单地视为持有SpaceX股票的替代品。

尽管ETF提供了跨多家公司的多元化投资，但纯粹的太空领域板块仍然相对较小。

Tiger Brokers的市场策略师James Ooi将太空经济描述为“一个新兴主题，其中大规模的上市企业相对较少”。

这导致为数不多的太空相关ETF的回报率差异较大。彭博数据显示，VanEck Space Innovators UCITS ETF是今年表现最强的专项太空ETF，回报率达到52.15%。

在纯粹的太空领域，Tema Space Innovators ETF今年迄今上涨了6.73%，略高于回报率为6.71%的ARK Space & Defense Innovation ETF。

Chua指出，许多专注于太空的ETF在持仓上存在显著重叠，其主要持仓通常有一半以上是相同的。这意味着持有多个太空ETF未必能提供更广泛的投资敞口。

她还强调了该行业的波动性，并指出许多上市的太空公司的估值更多地基于增长预期和潜力，而非当前的盈利。

投资者为何依旧兴趣不减

尽管如此，其长期投资的理由依然充分。

DBS首席投资官Hou Wey Fook指出，全球太空经济规模在2024年达到了6130亿美元。它还继续受益于“基本驱动因素、成本下降、商业化、主权需求以及卫星应用的普及”。

在过去十年中，太空商业化进程急剧加速；这部分归功于可重复使用的火箭技术，该技术大幅降低了发射成本，并在通信、地球观测和国家安全等领域开辟了新的机遇。

与此同时，太空数据中心等新兴发展领域正开始吸引投资者的注意，他们寻求在人工智能和太空基础设施的交叉领域进行投资。

Hou提醒说，轨道可持续性和监管方面的风险依然存在。然而，对于中长期投资者而言，在“发射、连接和国防领域的多元化投资敞口仍然是一项具有吸引力的结构性配置”。

对于在SpaceX上市前无法参与投资的散户投资者来说，以太空为主题的ETF可能为他们提供了一个参与更广泛增长故事的途径。

Hou说：“现在的问题不再是太空是否是一个值得投资的主题，而是在不为炒作支付过高溢价的情况下如何参与其中。”