新科工程2026年第三季度斩获56亿新元新合同

2026年前九个月合同总值达132亿新元

新科工程表示，其城市解决方案与卫星通信部门获得了约24亿新元的新合同。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】主板上市公司 新科工程 (ST Engineering) 于周二（10月27日）宣布，在它所形容的“强劲”的第三季度中，获得了价值56亿新元的新合同。

这家全球科技、国防和工程集团在提交给交易所的文件中表示，其中近半数，约24亿新元的合同，由其城市解决方案与卫星通信部门获得。

另外18亿新元的合同由其国防与公共安全业务部门赢得，剩余的14亿新元则来自其商用航空航天部门。

这使其2026年前九个月的合同总值达到132亿新元。

城市解决方案与卫星通信部门

其城市解决方案与卫星通信部门获得的24亿新元新订单中，包括了多个主要铁路项目，例如7月宣布的为桃园11.4公里棕线捷运提供交钥匙铁路服务的合同，以及8月宣布的为该直辖市绿线延伸线提供的服务合同。

其他合同包括为曼谷BTS绿线提供月台屏蔽门，以及在新加坡的通信系统和铁路电子项目。

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其电子道路收费业务也赢得了多项合同，包括提升迪拜的收费系统、为佛罗里达州坦帕-希尔斯伯勒高速公路管理局实现收费基础设施现代化，以及在美国提供后台解决方案和射频识别标签。

同时，其卫星通信业务获得了多项用于部署其多轨道“Intuition”平台的合同，并为遍及欧洲、非洲、中东和亚洲的卫星运营商现代化计划提供支持。

国防与公共安全部门

新科工程表示，其国防与公共安全部门获得的18亿新元新合同，主要得益于市场对其国防系统、关键任务数字解决方案和网络安全产品的强劲需求。

赢得的订单包括其陆路系统业务获得的一份为期五年的合同，为英国国防部供应40毫米弹药，以及来自其他国际客户的类似订单。

其他项目涉及其数据中心服务、公共安全数字基础设施以及国防指挥与控制系统。

在瑞典，该部门获得了一个卫星地面站及维护项目。

在新加坡，该业务部门获得了来自国防和商业客户的与网络安全相关的合同，提供新产品、服务和解决方案。

其在新加坡的海事和国防航空航天业务扩大了对美国海军舰队和国际C-130运营商的维护、修理和翻修（MRO）支持。

商用航空航天

剩余由其商用航空航天部门获得的14亿新元新订单，涵盖了其维护、修理和翻修（MRO）以及飞机结构与系统业务。

这得益于市场对其航空航天全生命周期解决方案、发动机短舱和复合地板的持续需求。

其中包括与一家亚太地区运营商签订的首份Airbus A220机体大修合同、与河北航空签订的为期两年的独家CFM56-7B发动机性能恢复车间维修服务协议，以及与Collins Aerospace签订的多年期部件维护、修理和翻修（MRO）协议。

在该消息宣布前，新科工程的股价周二收盘时下跌0.2%或0.02新元，报10.16新元。