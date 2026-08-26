新科工程旗下业务赢得价值7.5亿新元的台湾地铁线路合同

该项目将于2026年第四季度启动，为期七年

继7月份赢得一份价值8.4亿新元的合同后，新科工程再获这份价值7.5亿新元的新合同。 照片：商业时报资料

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【新加坡】 新科工程 (ST Engineering) 旗下的城市解决方案业务于8月份获得一份价值7.5亿新元的铁路全包服务合同，为台湾西北部直辖市桃园的一条地铁线路延伸项目提供服务。

这家在主板上市的全球科技、国防和工程集团于周三（8月26日）表示，桃园捷运绿线延伸项目将于今年第四季度开始，为期七年。

新科工程表示，这份合同是与财团合作伙伴 Hyundai Rotem 签订的一项更广泛合同的一部分。

新科工程将负责项目的整体管理和系统集成，并提供轨道电子解决方案，包括监控与数据采集系统、通信系统、自动收费系统以及站台屏蔽门。

Hyundai Rotem 将提供供电系统和列车。

新科工程将与其合作伙伴共同监督关键项目部件的集成与交付，包括信号系统、车厂设备和轨道工程。

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该集团城市解决方案总裁 Gareth Tang 指出，此次中标反映了客户对公司交付大型铁路基础设施项目能力的信任。

桃园捷运绿线延伸线全长7.2公里，设有五个车站。据当地媒体报道，该线路是首条由地方政府独立规划的地铁线路。

这家总部位于新加坡的集团表示，这份合同是在其为该线路现有项目持续交付轨道电子解决方案的基础上新增的。

今年7月，新科工程赢得了一份价值8.4亿新元的合同，承建桃园全长11.4公里的捷运棕线。该项目同样预计于今年第四季度开工，并将在八年内交付。

在该消息公布前，新科工程的股价于周三收盘时下跌1.2%（即0.13新元），报10.58新元。