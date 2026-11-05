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值得关注的股票：星展集团、胜捷企业房产信托、领星全球房产信托、许兄弟生态工程

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Thu, Nov 5, 2026 · 08:45 AM
    • 星展集团的最新净利润低于彭博社调查得出的29.5亿新元市场普遍预期。
    • 星展集团的最新净利润低于彭博社调查得出的29.5亿新元市场普遍预期。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（11月5日）的交易：

    星展集团 (DBS) ：该银行周四公布，截至9月30日的三个月净利润为28.1亿新元，较去年同期的29.5亿新元下降5%。星展集团表示，由于股市行情不利，市场交易收入下降，抵消了盈利增长。最新净利润低于彭博社向八名分析师调查得出的29.5亿新元市场普遍预期。星展集团还宣布，其董事长Peter Seah将于今年底退休，董事会成员Anthony Lim将从2027年1月1日起接任。周三，星展集团股价收盘下跌0.1%或0.10新元，至70.78新元。

    胜捷企业房地产投资信托 (Centurion Accommodation Reit / CAReit) ：该房地产投资信托（Reit）周三公布，截至9月30日的九个月净房地产收入为1.177亿新元，比其招股说明书中的预测高出4.8%。其管理人表示，业绩好于预期，得益于其新加坡客工宿舍的租金上涨和床位容量增加。营收为1.644亿新元，比该信托在2025年9月18日首次公开募股（IPO）招股说明书中的1.556亿新元预测高出5.7%。在该公告发布前，胜捷企业房产信托的单位价格周三收盘上涨1.9%或0.02新元，至1.07新元。

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