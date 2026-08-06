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值得关注的股票：星展集团、吉宝、凯德腾飞产托、凯德雅诗阁信托、迅合产托、CSE环球、Coliwoo

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Deon Loke
Shikhar Gupta

Deon Loke &

Shikhar Gupta

Published Thu, Aug 6, 2026 · 08:36 AM
    • 截至2026年6月30日的三个月里，星展集团的净利润为30.8亿新元，较去年同期的28.2亿新元增长9%。
    • 截至2026年6月30日的三个月里，星展集团的净利润为30.8亿新元，较去年同期的28.2亿新元增长9%。 照片：商业时报资料

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    【新加坡】以下公司出现的新动向，可能会影响其证券在周四（8月6日）的交易：

    星展集团 (DBS)： 这家本地银行截至2026年6月30日的三个月净利润为30.8亿新元，较去年同期的28.2亿新元增长了9%。净利润的增长是由于较高的非利息收入（包括财富管理费用的大幅增长），足以抵消利率下降环境带来的影响。在业绩公布前，星展集团股价周三收盘下跌1.3%或0.95新元，至73.55新元。

    吉宝 (Keppel) ：这家资产管理和运营商周三表示，其年初至今的资产套现总额已成功达到21亿新元，该数字在吉宝为2026年设定的20亿至30亿新元目标范围内。这一里程碑是在公司达成一项有条件协议后正式实现的，该协议旨在脱售其在越南胡志明市一个海滨综合开发项目中所持的40%股权。这项交易将带来约2.7亿美元的总现金对价。在消息公布前，吉宝股价周三收盘下跌0.4%，即0.05新元，至11.21新元。 凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust, 简称Clar) ：该房地产投资信托（Reit）周三公布，截至6月底的上半年，其每单位派息（DPU）为0.07482新元，较去年同期的0.07477新元增长0.1%。可派发收入从去年同期的3.311亿新元增至3.594亿新元，增幅为8.6%。在业绩公布前，凯德腾飞产托的单位价格周三收盘上涨0.8%，即0.02新元，至2.57新元。

    凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust, 简称Clas) Coliwoo ：该信托周四表示，将以1.34亿新元的议定物业价值收购新加坡的Coliwoo Midtown。Coliwoo表示，此举将使其作为共享居住运营商能够实现资产价值，同时保留完全的运营控制权，租金将由运营现金流支付。该交易预计将于今年第四季度完成，届时该信托将与Coliwoo Midtown签订一份为期10年的三重净额主租约。凯德雅诗阁信托的合订证券周三收盘下跌0.6%或0.005新元，至0.865新元，而Coliwoo股价收盘变动1%或0.005新元。

    迅合海外公寓房地产投资信托 (Centurion Accommodation Reit, 简称CAReit) ：该信托周三公布，截至6月30日的上半年，其每单位派息（DPU）为0.03499新元，比其首次公开售股（IPO）时的预测高出9.6%。净房地产收入为7840万新元，比预测的7520万新元高出4.3%。在消息公布前，迅合产托的单位价格周三收盘上涨0.9%，即0.01新元，至1.16新元。 CSE环球 (CSE Global) ：这家系统集成商周三表示，在截至6月30日的第二季度中，获得了价值1.991亿新元的新订单。在公布合同斩获的同时，该公司表示其战略评估仍在进行中。该评估于3月启动，并可能导致公司被完全出售。在消息公布前，CSE环球的股价收盘下跌1.6%或0.02新元，至1.26新元。

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