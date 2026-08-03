值得关注的股票：蔚来、华联企业、旅店置业、印多福农业资源、Kin Global、协合新能源

协合新能源与特斯拉达成的三项购电协议中的首个项目，预计将于2027年上半年开始供电。 照片来源：协合新能源

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（8月3日）的交易：

蔚来 (Nio) ：这家电动汽车巨头周日表示，7月份交付了35,934辆汽车，同比增长71%。交付的车辆中包括20,008辆蔚来品牌汽车、10,155辆乐道 (Onvo) 品牌汽车和5,771辆萤火虫 (Firefly) 品牌汽车。这使得今年迄今的总交付量达到227,057辆，较去年同期增长68%。在消息公布前，蔚来股价周五收盘上涨2.9%，即0.14美元，至4.94美元。

华联企业 (OUE) ：该公司周五在交易所公告中表示，预计在截至6月30日的上半年将录得净亏损。这是由于其权益法核算的投资对象之一金地商置集团 (Gemdale Properties and Investment Corporation) 出现亏损。华联企业持有金地商置29.07%的股份，后者在中国有业务，并受到了当地房地产市场普遍放缓和当前经济环境的影响。该集团预计将在8月14日之前公布其上半年业绩。在消息发布前，该股周五平收于1新元。