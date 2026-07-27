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值得关注的股票：Seatrium、奕丰集团、莱佛士医疗、AIMS亚太房地产投资信托

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Jul 27, 2026 · 08:22 AM
    • Seatrium将于7月31日公布其2026财年上半年业绩。
    • Seatrium将于7月31日公布其2026财年上半年业绩。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（7月27日）的交易：

    胜科海事 (Seatrium) ：这家岸外与海事集团上周五表示，预计其上半年净利润将录得“重大的同比改善”，这得益于脱售收益和利润率的逐步改善。该公司2025年下半年的利润为1.793亿新元，同比增长48.3%。公司将于7月31日公布其2026财年上半年业绩。在发布盈利预告前，该股上周五收盘报2.13新元，上涨0.03新元或1.4%。

    奕丰集团 (iFast) ：这家数码银行和财富管理平台上周五公布其第二季度净利润为2980万新元，同比增长35%，去年同期为2210万新元。同期营收为1.424亿新元，同比增长37.8%，去年同期为1.033亿新元。第二季度每股收益为0.098新元，高于去年同期的0.0731新元。在业绩公布前，奕丰集团股价上周五收于9.28新元，下跌0.30新元或3.1%。

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