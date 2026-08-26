股市焦点：新加坡邮政、马可波罗海业、企鹅国际

新加坡邮政公布，截至6月30日的第一财季，其营业利润为410万新元，按年率计算增长55.2%。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其股票在周三（8月26日）的交易：

新加坡邮政 (Singapore Post) ：这家邮政服务运营商公布其截至6月30日的第一财季营业利润为410万新元，按年率计算增长55.2%。该集团周三表示，增长主要得益于成本管理、劳动相关成本降低以及效率提升。第一季度的集团营收同比微跌0.9%至9340万新元，但营业利润率从2.8%扩大至4.4%。周二，新加坡邮政股价收于0.33新元，下跌2.9%或0.01新元。

马可波罗海业 (Marco Polo Marine) ：这家海事物流公司周三公布，其截至6月30日的第三季度营收增长13%至3570万新元，高于去年同期的3170万新元。这主要得益于其船舶租赁和船厂两大部门的强劲贡献。利润从去年同期的1400万新元增至1500万新元，增幅为7%。周二，马可波罗海业股价收于0.128新元，上涨0.8%或0.001新元。