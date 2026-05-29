股市焦点：ST Engineering、Seatrium、Keppel、Clas、OKP
- Seatrium公布，截至2026年3月31日的第一季度，其净订单额达155亿新元，涵盖24个项目，交付日期直至2033年。 图片来源：《商业时报》资料照片
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 以下公司出现最新动态，可能影响其证券在周五（5月29日）的交易：
ST Engineering ：该公司周四宣布，已任命Jeffrey Lam为集团副首席执行官，6月1日起生效。Lam目前担任首席运营官（卓越运营）兼商用航空航天业务总裁，他将卸下这两个职务。在消息公布前，ST Engineering股价周四收盘下跌0.5%或0.06新元，报11.04新元。
Seatrium ：该公司在周五发布的业务更新中报告，截至2026年3月31日的第一季度，其净订单额为155亿新元，涵盖24个项目，交付日期直至2033年。Seatrium表示，毛利率有所增强，在建项目也继续按预期推进。该集团股价周四收盘下跌1.4%或0.03新元，至2.17新元。
