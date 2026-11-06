The Business Times
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Tan Kiat How：数据中心领域具政治重要性 新加坡采取务实监管方式

我国无意争夺“每一兆瓦”的容量，旨在加强区域能力

Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Fri, Nov 6, 2026 · 08:02 PM
    • 数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How强调，行业与政府需携手合作，以促进该行业的可持续增长。
    • 数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How强调，行业与政府需携手合作，以促进该行业的可持续增长。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡）数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How周五（11月6日）表示，数据中心已变得“具有政治重要性”。

    他指出，随着社区和决策者“就水、土地、电网容量以及他们能获得的回报提出合理问题”，行业与政府有必要合作，以促进该行业的可持续增长。

    他发表这番言论的背景是，美国选民强烈反对数据中心的扩张。中期选举结果普遍被视为支持限制数据中心发展，这引发了全球科技股的抛售潮

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    EquinixData centres

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