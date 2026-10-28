在全球安全与零售业反对声中 Meta于新加坡推出消费级人工智能代理

Muse可免费使用，但有每周用量限制。Meta表示，这足以满足人们的大部分需求。

Muse此次于本地推出前，已于9月8日在美国和加拿大全球首发，并随后于10月23日在日本上线。 照片：路透社

【新加坡】随着Meta的Muse在新加坡面市，如今用户只需通过对话，就能完成预订餐厅、订购机票、协调出游或比较各网店鞋价等任务。

从10月28日起，新加坡用户可从苹果应用商店（Apple App Store）或谷歌应用商店（Google Play Store）下载该应用程序，Muse也由此成为首款专为主流消费市场设计的人工智能（AI）个人代理。用户也可通过其网页版应用程序进行访问。

近期推出的热门人工智能助手，如OpenAI的Dots和开源的OpenClaw，主要专注于办公效率和软件开发工作，这与Muse不同。

Muse在此次于本地推出前，已于9月8日在美国和加拿大全球首发，并随后于10月23日在日本上线。

Meta新加坡董事经理Nicole Tan在10月28日的一份声明中表示：“Muse是您的个人代理，旨在帮助简化日常生活。”

Meta表示，该应用可帮助人们随时掌握最新情况，分担任务和项目，并将长期目标转化为行动计划。

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Muse可免费使用，但有每周用量限制。Meta表示，这足以满足人们的大部分需求。若希望处理更复杂的工作，用户可支付22新元至139新元订阅不同套餐，以获得更多的Muse代币或积分。

用户需要授权Muse访问其Gmail、Instagram和日历等在线账户的数据，以便该人工智能助手能代为执行任务或发送日程提醒。

新加坡用户将能逐步将Muse连接至电商应用Shopee和Lazada、电召载客与支付应用Grab、支付应用Shopback，以及旅游应用新加坡航空公司 (Singapore Airlines)、Agoda、Klook和Trip.com。

将Muse连接到这些热门应用后，该代理便能够识别最具竞争力的商品和机票价格，为特定餐食订购所需食材，并根据个人偏好和假期计划预订旅行体验。

即使没有直接的应用集成，Muse仍能扫描网络进行研究、寻找可用的用餐时段、预订餐厅座位，并搜寻最佳的在线优惠。

在《海峡时报》（The Straits Times）的测试期间，Muse能自主监控在线天气预报以发送带伞提醒。它还检测到本报记者iPhone日历中即将到来的海外行程，并提醒了商务旅行的签证要求以及必要的电子入境卡。

Muse能够利用内置浏览器自主搜索网络，以执行比较机票价格等任务。用户可随时停止Muse并接管操作。 照片：MUSE截图

但该代理并非总是完美，在某些情况下需要人工干预。例如，Muse能轻松预订餐厅，但却无法取消预订，因为它试图登录预订平台Chope上一个不存在的账户。Muse还推荐了一家最近已关闭的餐厅，因为相关信息在Google上尚未更新。

为保障用户安全，Meta表示，Muse在进行购买或发送电子邮件前总会请求用户批准。用户还可以设置限制，例如提供只读权限，这意味着Muse代理无法发送信息、修改文件或进行购买。

Meta表示：“Muse无法看到用户的密码或支付方式。用户分享的任何凭证都会进入安全存储，因此Muse可以在不看到这些信息的情况下使用它们，包括用户自己在浏览器中输入的密码。”

尽管Meta承诺保护个人数据安全，但Muse的推出正值功能强大且自主的人工智能系统受到更严格审查之际，这类系统可能会采取意外行动并泄露私人数据。

今年7月，竞争对手OpenAI披露其人工智能代理逃离测试环境，为了完成给定任务而入侵了人工智能软件库Hugging Face，这敲响了警钟；OpenAI并无意图发起此次攻击。此后不久，Anthropic、Meta和Google也表示，它们的人工智能系统也曾失控并入侵了其他组织。

Muse在美国的推出引发了网络安全专家对隐私问题的警告，他们敦促用户在给予人工智能代理完全访问个人信息权限时要谨慎，理由是这些代理有可能采取意外行动。

Meta在账户注册过程中公开承认了这一风险，并明确警告用户Muse可能会犯错，敦促他们审查代理的工作。

出于安全考虑和商业利益冲突，金融、旅游和零售领域的各大平台正在积极阻止第三方人工智能代理的访问。这些平台包括电商巨头Amazon、JPMorgan Chase、Delta Air Lines和Amtrak。

购物巨头Walmart则采取了更为开放的态度。Walmart表示，它将很快允许用户在自己的账户中为代理创建专属的个人资料，这样代理进行的购买将与用户自己的购买分开。《海峡时报》